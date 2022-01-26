МВФ призвал Сальвадор лишить биткоин статуса платежного средства

Международный валютный фонд призвал власти Сальвадора отменить решение о признании биткоина официальным платежным средством, которое действует с сентября 2021 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявлении организации.

МВФ призвал Сальвадор лишить биткоин статуса платежного средства
Фото: psm7.com

Позиция МВФ

Представители МВФ провели консультации с властями страны относительно экономической ситуации в ней, говорится в заявлении организации.

«Существуют крупные риски для финансовой стабильности, добросовестности в финансовой сфере и защиты прав потребителей, связанные с использованием биткоина», — отметили члены Исполнительного совета фонда.

Они указали, что Сальвадор быстро восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией, а цифровые средства оплаты и электронный кошелек содействовали финансовой инклюзивности. При этом в МВФ выразили озабоченность относительно рисков, связанных с планами страны выпустить обеспеченные биткоином облигаций на $1 млрд.

Биткоин в Сальвадоре

22 января президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о покупке властями 410 биткоинов на сумму в $15 млн. На текущий момент власти страны держат 1,69 тыс. BTC общей стоимостью в $63,2 млн, по данным Bitcoin Treasuries.

Страна наращивает запасы биткоина

Сальвадор не впервые «выкупает провал» первой криптовалюты. Ранее страна приобрела 21 биткоин 21 декабря, «чтобы отпраздновать последний 21 день 21 года 21 века».

Действия правительства раскритиковало рейтинговое агентство Moody’s. В агентстве считают, что они способствуют ослаблению и без того низкого кредитного рейтинга страны и свидетельствуют о растущей вероятности дефолта.

Напомним

25 июня 2021 года власти Сальвадора объявили, что 7 сентября заработает сальвадорский государственный криптовалютный кошелек Chivo, на который каждый взрослый гражданин страны сможет получить $30 в биткоинах.

В рамках подготовки к внедрению биткоина правительство установило банкоматы, позволяющие без комиссии переводить биткоин в доллар и снимать со счетов.

Сальвадор не имеет собственной валюты. До 7 сентября единственным официальным платежным средством был доллар США.

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