Банки отмечают рекордный рост спроса на бизнес-кредиты
Украинские банки отмечают рекордный рост спроса на бизнес-кредиты, прогнозируют увеличение объемов и улучшение качества кредитных портфелей. Об этом свидетельствуют результаты
Спрос растет
В октябре — декабре 2021 года спрос на бизнес-кредиты рекордно вырос, больше всего — на краткосрочные, гривневые кредиты и займы МСП. Определяющими факторами были потребность предприятий в основном в оборотном капитале и в определенной степени в капитальных инвестициях. Для МСП дополнительным фактором роста спроса оставались низкие ставки.
Банки в ІV квартале подтвердили положительные настроения предварительных опросов по динамике кредитования: респонденты отметили длительный рост спроса на займы со стороны домохозяйств, рекордный рост — со стороны бизнеса, а также сохранили ожидание дальнейшей активизации спроса на гривневые кредиты, займы МСП и ипотеку.
Банки сообщили о более существенном, чем раньше, смягчении кредитных стандартов для бизнеса и рекордном росте уровня одобрения заявок.
Спрос населения на кредиты также растет шесть кварталов подряд. Улучшение потребительских настроений и рост расходов на товары длительного потребления привели к оживлению спроса на потребительские кредиты.
Ипотечное кредитование подпитывалось благодаря более низким процентным ставкам. Стандарты розничного кредитования смягчаются пять кварталов. Долговая нагрузка домохозяйств остается ниже средней.
В ІV квартале 2021 года участники опроса отметили рост валютного и кредитного рисков, процентный риск снизился.
Перспективы кредитования
Банки положительно оценивают перспективы кредитования: на следующие 12 месяцев 92% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля домохозяйств, 79% — корпораций. Банки ожидают, что качество кредитного портфеля улучшится в обоих сегментах.
Отвечая на вопрос опроса, респонденты отметили, что в I квартале этого года не планируют в целом изменять кредитные стандарты для корпоративных клиентов, в то же время планируют смягчать стандарты кредитования как для ипотеки, так и потребительских займов.
В ближайшие 3 месяца банки прогнозируют дальнейший рост кредитного, валютного и риска ликвидности, в то же время ожидают, что процентный риск в дальнейшем будет снижаться.
Методика опроса
Текущий опрос проводился с 17 декабря 2021 года по 11 января 2022 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 89%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами НБУ.
Напомним
Портфель гривневых кредитов для корпоративного сектора в прошлом году вырос на 19,9% — до 504 млрд грн, тогда как объем валютных ссуд для этой категории заемщиков уменьшился на 11,4% — до $9,93 млрд.
В то же время портфель гривневых кредитов для населения в 2021 году увеличился на 31,3% — до 221,2 млрд грн, тогда как объем валютных ссуд для этой категории заемщиков сократился на 30,8% — до $763 млн.