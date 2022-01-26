Украинские банки отмечают рекордный рост спроса на бизнес-кредиты, прогнозируют увеличение объемов и улучшение качества кредитных портфелей. Об этом свидетельствуют результаты опроса об условиях банковского кредитования НБУ.

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Спрос растет

В октябре — декабре 2021 года спрос на бизнес-кредиты рекордно вырос, больше всего — на краткосрочные, гривневые кредиты и займы МСП. Определяющими факторами были потребность предприятий в основном в оборотном капитале и в определенной степени в капитальных инвестициях. Для МСП дополнительным фактором роста спроса оставались низкие ставки.

Банки в ІV квартале подтвердили положительные настроения предварительных опросов по динамике кредитования: респонденты отметили длительный рост спроса на займы со стороны домохозяйств, рекордный рост — со стороны бизнеса, а также сохранили ожидание дальнейшей активизации спроса на гривневые кредиты, займы МСП и ипотеку.

Банки сообщили о более существенном, чем раньше, смягчении кредитных стандартов для бизнеса и рекордном росте уровня одобрения заявок.

Спрос населения на кредиты также растет шесть кварталов подряд. Улучшение потребительских настроений и рост расходов на товары длительного потребления привели к оживлению спроса на потребительские кредиты.

Ипотечное кредитование подпитывалось благодаря более низким процентным ставкам. Стандарты розничного кредитования смягчаются пять кварталов. Долговая нагрузка домохозяйств остается ниже средней.

В ІV квартале 2021 года участники опроса отметили рост валютного и кредитного рисков, процентный риск снизился.

Перспективы кредитования

Банки положительно оценивают перспективы кредитования: на следующие 12 месяцев 92% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля домохозяйств, 79% — корпораций. Банки ожидают, что качество кредитного портфеля улучшится в обоих сегментах.

Отвечая на вопрос опроса, респонденты отметили, что в I квартале этого года не планируют в целом изменять кредитные стандарты для корпоративных клиентов, в то же время планируют смягчать стандарты кредитования как для ипотеки, так и потребительских займов.

В ближайшие 3 месяца банки прогнозируют дальнейший рост кредитного, валютного и риска ликвидности, в то же время ожидают, что процентный риск в дальнейшем будет снижаться.

Методика опроса

Текущий опрос проводился с 17 декабря 2021 года по 11 января 2022 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 89%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами НБУ.

Напомним

Портфель гривневых кредитов для корпоративного сектора в прошлом году вырос на 19,9% — до 504 млрд грн, тогда как объем валютных ссуд для этой категории заемщиков уменьшился на 11,4% — до $9,93 млрд.

В то же время портфель гривневых кредитов для населения в 2021 году увеличился на 31,3% — до 221,2 млрд грн, тогда как объем валютных ссуд для этой категории заемщиков сократился на 30,8% — до $763 млн.