Несмотря на пандемию Украина в 2021 году получила рекордный туристический сбор в 244 миллиона

Украина собрала 244 миллиона гривен туристического сбора за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма.

Несмотря на пандемию Украина в 2021 году получила рекордный туристический сбор в 244 миллиона

Самыми успешными были летние и осенние месяцы. Летом заработали 35% общего годового туристического сбора, а осенью — 40%.

Сумма поступлений в бюджет от туризма в 2021 году была больше на 86,8% за 2020 год (130,6 млн грн) и на 20% за 2019 год (196 млн грн).

В пятерку лидеров по уплате туристического сбора вошли Киев и 4 области. Столица пополнила бюджет на 68 млн грн, Одесская область — 26,8 млн грн, Львовская — 23 млн грн, Киевская — 15,3 млн грн, Закарпатская — 11,7 млн грн.

Ставка сбора устанавливается по решению местных советов за каждые сутки временного размещения в объеме до 0,5% для внутреннего туризма и до 5% для въездного.

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