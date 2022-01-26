Коррекция на рынке США углубится, рынок Китая будет расти— Deutsche Bank

Разница в политике между ФРС и Народным банком Китая (НБК) означает, что коррекция на американском фондовом рынке продолжится, а Китай начнет расти. Такой прогноз сделал Deutsche Bank, пишет Bloomberg.

Фото: ft.com

Немецкий банк, ранее оценивавший американские акции как «купить», впервые с ноября 2020 снизил оценку до «держать». Главной причиной стало беспокойство по поводу волатильности рынка, вызванной повышением ставки ФРС.

В то же время банк поднял оценку акций азиатских стран, за исключением Японии, до «покупать» — впервые с июля 2021 года. Банк ожидает, что либерализация политики НБК даст толчок китайской экономике.

Анализ Deutsche Bank перекликается с оценками Goldman Sachs Group и HSBC Holdings, чьи стратеги также призывают инвесторов диверсифицировать американские акции.

Турбулентность на рынке США

В последнее время американский фондовый рынок колеблется, а инвесторы пытаются подготовиться к «ястребиному» повороту в политике ФРС. Аналитики банка ожидают, что в краткосрочной перспективе коррекция усугубится, ведь рынок включает в цену сразу несколько повышений ставки в этом году.

Однако Deutsche Bank прогнозирует, что беспокойство уменьшится во второй половине 2022 года, когда темп инфляции замедлится. По оценке банка, индекс S&P 500 достигнет 5000 пунктов к концу 2022 года, что на 13% больше, чем на момент закрытия торгов 24 января. Также банк рассчитывает, что доходы компании превзойдут ожидания, а экономика США вырастет на 4%.

Относительно Китая Джейсон Лиу, стратег Deutsche Bank из Азии, рекомендовал «заранее подготовиться к экономическому восстановлению». Он посоветовал сконцентрироваться на китайских компаниях в секторах высокотехнологичного производства и здравоохранения, а также на отдельных представителях потребительского сектора.

Напомним