Количество американских криптоинвесторов увеличилось на 70% в 2021 году

Согласно последнему исследованию, проведенному криптовалютной биржей Huobi, большинство владельцев криптовалют из Соединенных Штатов сделали свои первые криптоинвестиции в 2021 году. Об этом пишет hashtelegraph.com.

Фото: liga.net

Результаты исследования

Исследование показало, что 68% опрошенных впервые узнали о крипте и начали ее покупать в 2021 году.

21% респондентов начали инвестировать более двух лет назад. 12% опрошенных американцев сделали свои первые криптоинвестиции в последние четыре года, а 9% увлеклись цифровыми валютами более четырех лет назад.

Однако, согласно результатам опроса, американцы инвестируют в крипту не слишком большие суммы. 46% опрошенных вложили в криптовалюту $1000 долларов или меньше. 25% сообщили, что владеют цифровыми валютами на сумму от $1000 до $10?000.

Это неплохие результаты для еще только развивающегося рынка, но исследователи отмечают, что скептицизм все еще свойственен гражданам Америки. 4

2% респондентов отметили, что инвестировать в криптовалюты было слишком рискованно.

34% опрошенных обеспокоены отсутствием регулирования рынка, а 24% респондентов отметили, что у них недостаточно денег для инвестирования в криптовалюту.

Представитель Huobi Group Джефф Мэй считает, что 2021 год стал очень важным периодом для криптовалют благодаря бурному росту таких рынков, как DeFi и NFT.