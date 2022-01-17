Глава JPMorgan допускает семь повышений ставки ФРС

ФРС может повысить процентную ставку до семи раз, чтобы справиться с ускорением инфляции, предположил глава JPMorgan Джейми Даймон. Об этом пишет Profinance.

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Что говорит Даймон

«По моему мнению, вполне возможно, что будет больше четырех» повышений, сказал Даймон в пятницу в ходе телефонной конференции с аналитиками. -«Их может быть шесть или семь».

Собственный прогноз чиновников Федрезерва, известный как dot plot (точки ФРС), предполагает три повышения ставки в 2022 году. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам учитывает в текущих котировках три повышения на 100% и еще одно повышение с вероятностью 80%.

При этом денежный рынок закладывается пока на шесть повышений ставки в течение двух лет.

Даймон сказал, что было бы неверно предполагать, будто экономика не будет расти в период повышения процентных ставок.

Предыстория

По итогам заседания ФРС США , которое прошло 14-15 декабря, регулятор сохранил ставку на уровне в 0?0,25% годовых. Федрезерв также объявил, что в январе он ускорит темпы снижения покупки активов и выкупит их в объеме до $60 миллиардов после $90 миллиардов в декабре.

Следующее заседание запланировано на 25-26 января.