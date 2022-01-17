Moody’s раскритиковало операции правительства Сальвадора с биткоином

Операции правительства Сальвадора с биткоином способствуют ослаблению и без того низкого кредитного рейтинга страны и свидетельствуют о растущей вероятности дефолта . Об этом в интервью Bloomberg заявил аналитик агентства Moody’s Хайме Реуше, пишет Forklog.

Фото: coinpage.com

По его словам, тот факт, что правительство держит часть активов в биткоине, «определенно добавляет портфелю рисков». Он подчеркнул, что операции с цифровыми активами создают угрозу, особенно для государства, которое «в прошлом испытывало трудности с ликвидностью».

На балансе биткоин-фонда Сальвадора находится 1241 биткоина. Реуше подчеркнул, что объем инвестиций правительства не настолько велик, чтобы лишить его способности выполнять свои обязательства. Однако, по его мнению, вероятность такой угрозы вырастет, если президент Найиб Букеле не изменит курс монетарной политики.

«Если он [объем фонда] станет намного выше, это будет представлять еще больший риск для платежеспособности и фискального профиля эмитента», — заявил Реуше.

В Moody’s также отметили, что высокая доходность (более 35%) биткоин-облигаций, выпущенных в ноябре прошлого года, закрыла правительству доступ к зарубежным рынкам, а отсутствие соглашения с Международным валютным фондом увеличивает риск дефолта в стране

Напомним

25 июня 2021 года власти Сальвадора объявили, что 7 сентября заработает сальвадорский государственный криптовалютный кошелек Chivo, на который каждый взрослый гражданин страны сможет получить $30 в биткоинах.

В рамках подготовки к внедрению биткоина правительство установило банкоматы, позволяющие без комиссии переводить биткоин в доллар и снимать со счетов.