Криптовалюты не помогут РоSSии избежать санкций – Moody’s

Криптовалюты не помогут РоSSии бороться с западными санкциями. В этом уверены аналитики рейтингового агентства Moody’s, о чем они отметили в своем отчете, пишут росСМИ.

Аналитики указали на следующие проблемы: ограниченный размер и низкая ликвидность рынка криптовалют в РоSSии; внедрение криптобиржами мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма; санкции против отдельных площадок и криптобирж.

Какие барьеры у использования криптовалют: