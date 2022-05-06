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2022-05-06
Криптовалюты не помогут РоSSии избежать санкций – Moody’s
Есть ряд сложностей для роSSийских инвесторов.
© unsplash/silverhousehd
Криптовалюты не помогут РоSSии бороться с западными санкциями. В этом уверены аналитики рейтингового агентства Moody’s, о чем они отметили в своем отчете,
Аналитики указали на следующие проблемы: ограниченный размер и низкая ликвидность рынка криптовалют в РоSSии; внедрение криптобиржами мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма; санкции против отдельных площадок и криптобирж.
Какие барьеры у использования криптовалют:
- Ограниченный размер и низкая ликвидность рынка криптовалют в РоSSии. На бирже ликвидность пары рубль/биткоин составляет около $200 тыс. На внебиржевых торговых сервисах, которые используются для сокрытия транзакций, так называемых mixing services, ликвидность составляет около $30 млн в день. При этом, отмечают авторы исследования, по данным Минфина США, роSSийские финансовые институты ежедневно проводят международные операции на сумму около $46 млрд, 80% из них совершаются в долларах США.
- Внедрение криптобиржами мер, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Регулируемые криптобиржи должны соответствовать требованиям антиотмывочного законодательства, что позволяет отслеживать незаконные транзакции, говорится в отчете: «Централизованная площадка для работы с цифровыми активами с хорошо налаженной проверкой и соответствующими процессами регистрации сможет отслеживать и отключать учетные записи из черного списка. Как только транзакция помечена, правоохранительные органы могут отслеживать ее историю и следить за ее движением». Этот фактор Moody's называет еще одной причиной, из-за которой возможности уклонения от санкций ограниченны.
- Санкции против некоторых площадок. 5 апреля Министерство финансов США ввело санкции против крупнейшей даркнет-платформы Hydra Market, работающей на русскоязычную аудиторию, и против криптовалютной биржи Garantex Europe OU. Последняя зарегистрирована в Эстонии, но, по версии Минфина США, она осуществляла деятельность в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. По данным ведомства, транзакции на этой платформе на сумму свыше $100 млн связаны с преступной деятельностью и даркнет-маркетами. В релизе Минфина также отмечается, что примерно 86% незаконных биткоинов, полученных роSSийскими биржами виртуальных валют в 2019 году, поступили от Hydra.
Середа Елена, ZN.ua