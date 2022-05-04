Похищение скифского золота в Мелитополе: кураторы музея раскрыли детали операции оккупантов
Истории сотрудников музеев оккупированных Мелитополя и Мариуполя раскрывают мрачные решения военного времени и их влияние на культурное наследие Украины после вторжения 24 февраля, информирует
Директор Мелитопольского историко-краеведческого музея Лейла Ибрагимова была одной из похищеных роSSийскими войсками в марте. Она
Также были спрятаны в подвале в коробках другие исторические артефакты, музейщики предполагали, что там их никто не найдет. Они отказались показать место расположения предметов древности, но оккупанты все равно нашли их. Кураторшу, которую крымскотатарский активист Эскендер Бариев опознал как Галину Кучер, отпустили, но снова похитили, и с тех пор ее никто не видел,