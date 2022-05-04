Похищение скифского золота в Мелитополе: кураторы музея раскрыли детали операции оккупантов

Директор Мелитопольского историко-краеведческого музея Лейла Ибрагимова была одной из похищеных роSSийскими войсками в марте. Она рассказала New York Times, как россияне вместе с мужчиной в белом лабораторном халате под дулом пистолета пытались заставить ее привести их к музейной сокровищнице скифского золота, которая была спрятана на хранение.

Также были спрятаны в подвале в коробках другие исторические артефакты, музейщики предполагали, что там их никто не найдет. Они отказались показать место расположения предметов древности, но оккупанты все равно нашли их. Кураторшу, которую крымскотатарский активист Эскендер Бариев опознал как Галину Кучер, отпустили, но снова похитили, и с тех пор ее никто не видел, пишет The Art Newspaper.