Фрилансеров в Украине заставят платить налоги

Украинских фрилансеров заставят платить налоги. Отследить вольного работника для налоговой не составит труда. Чтобы доказать, что он получает плату за свой труд, налоговики сделают у него контрольную закупку и, наконец, заставят его зарегистрироваться частным предпринимателем.

Правительство стремится вывести всю экономику страны из теневого сектора. Однако только борьбой с нелегалами, которые подпольно работают у частных предпринимателей, не обойдется. Власть хочет добить полной фискализации всех финансовых операций, в которых участвуют граждане Украины. А фрилансеры с их заработками – довольно ощутимый пласт "налоговой целины", которую еще предстоит освоить.

Вообще, фриланс в Украине пока не так развит, как на Западе. У нас количество фрилансеров резко выросло со времени начала эпидемии, когда многие граждане потеряли работу или добровольно с нее ушли, и решили попробовать себя на поприще вольных заработков.

Правда, некоторые на нем едва сводят концы с концами. Однако многие раскрутились и теперь неплохо зарабатывают. Так вот: государство хочет иметь с этих заработков доходы в казну. Тем более, что это абсолютно законные притязания: человек, получающий материальный доход от своего труда, обязан платить налоги. А уклонение от них считается незаконным.

Вычислить и "отловить" фрилансера на просторах интернета гораздо проще, чем кому-то может показаться.

"Если будет поставлена определенная задача, налоговый орган может прошерстить все сайты с предложениями о фриланс-работе, осуществить закупки, и по ходу выявить тех, кто ведет деятельность без соответствующих документов. Поэтому не нужно думать, что в интернете можно спрятаться", - рассказала старший партнер Pravo Garant Надежда Загрия.

Для того, чтобы доказать, что фрилансер трудится не бескорыстно, налоговики могут даже сделать у него контрольную закупку – заказать какую-нибудь услугу по его профилю и даже перечислить за нее деньги. А потом – заявиться к нему знакомиться.

На первый раз – предупредят, чтобы зарегистрировался как частный предприниматель, рассказывает юристка. А вот если поймают на вольных заработках повторно, то непременно оштрафуют. Причем - на столько, что платить единый налог все же будет дешевле. Тем более, что если фрилансер попадет "на крючок" к налоговикам, то уже точно с него никуда не денется.

Кроме того, нельзя забывать, что сейчас банки вовсю осуществляют процедуру финансового мониторинга, и они просто могут заблокировать счет, на который регулярно поступают деньги неизвестного происхождения – до выяснения обстоятельств.

Напомним, в парламенте "пылится" законопроект, который мог бы урегулировать правовые основы деятельности фрилансеров, дать им возможность платить налоги с доходов и взамен получать хотя бы минимальные социальные гарантии. Однако пока он не принят.