Кабмин ослабил требования к использованию кассовых аппаратов в селах

Магазины, не торгующие водкой или сигаретами, могут работать без РРО.

Кабинет Министров ослабил требования к использованию кассовых аппаратов (РРО) в селах. Если магазин не торгует подакцизными товарами, ему не нужно устанавливать РРО.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительной финансовой нагрузкой, что будет иметь негативные последствия для бизнеса. В то же время использовать программные РРО, как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным интернетом или ввиду его отсутствия в селах", - объяснила решение Кабмина глава министерства Юлия Свириденко.

По решению правительства, от обязательного применения РРО освобождаются сельские магазины при условии, если их годовой объем расчетных операций не превышает предельный размер – 167 размеров минимальной заработной платы (т.е. 1,085 млн гривен по состоянию на конец 2021 года).

Напомним, что с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, производящие наличные расчеты, должны применять в своей деятельности кассовые аппараты или их программные аналоги.