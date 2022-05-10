НБУ ослабил некоторые валютные ограничения с 10 мая

С 10 мая 2022 года в Украине ослабили некоторые валютные ограничения, введенные после полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, теперь украинцы могут переводить за границу деньги для выплаты алиментов, а иностранным инвесторам можно переводить за границу средства, которые будут получены после 1 апреля 2023 в связи с проведенной выплатой погашения или уплатой дохода по облигациям внутреннего государственного займа Украины.

Кроме того, НБУ теперь будет, как и до войны, проводить куплю-продажу валюты с банками только в долларах (ранее примерно два месяца такие операции проводились в евро).

Еще одно послабление – украинцы теперь могут продавать банковские металлы с физической поставкой банкам или без нее.

Напомним, в апреле НБУ отменил некоторые ограничения на валютном рынке, введенные после вторжения роSSийских оккупантов. Например, финучреждениям вновь разрешили продавать украинцам наличную валюту. Но запрет на продажу безналичной валюты продолжает действовать.

Ранее глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко не стал прогнозировать, каким будет курс гривны после окончания войны, так как это будет зависеть от многих факторов.