Что будет с Forbes: частные инвесторы хотят выкупить компанию за $620 миллионов

Инвесткомпания GSV планирует купить Forbes за $620 млн. Соглашение рассматривается как альтернатива слиянию с компанией Magnum Opus и выходом на IPO. Об этом сообщает axios.com, а перевели на PaySpace Magazine.

О планах стать публичной компанией

Forbes ранее объявлял о планах стать публичной компанией из-за SPAC-слияния с Magnum Opus, которое должно было завершиться в 4 квартале этого года или 1 квартале 2022 года. SPAC означает слияние частной компании с публичной пустышкой.

Такой ход позволит Forbes стать публичной, при этом и дальше получать выгоду из успешной цифровой трансформации, использовать дополнительные возможности роста и полностью осознавать силу и потенциал своего культового глобального бренда.

Объединенная компания уже получила дополнительные $400 млн через PIPE, включая фонды и счета, управляемые ведущими институциональными инвесторами. Компанию по-прежнему будет возглавлять нынешняя команда менеджеров и сохранит имя Forbes. После закрытия сделки Forbes разместит листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FRBS.

Компания Magnum Opus Acquisition, с которой ожидается слияние Forbes, спонсируется гонконгской инвестиционной фирмой L2 Capital.

Частные инвесторы заинтересованы в Forbes

Однако пока сделка еще не закрыта, а SPAC стремительно теряют популярность, частные инвесторы могут выкупить Forbes. К примеру, сделка с GSV Asset Management принесет Forbes $620 млн, что чуть меньше, чем оценка $630 млн в результате возможного слияния с Magnum Opus.

Интерес проявили и другие, например, компания Block. one, занимающаяся разработкой программного обеспечения для блокчейнов.

Forbes, основанный в 1917 году, принадлежал семье Форбсов почти сто лет. Однако в 2014 году семья продала 95% акций китайской инвестиционной группе под названием Integrated Whale Media. По сообщениям, сделка была оценена в $475 млн.