Укрзализныця закупила у частной фирмы унитазы для вагонов по 300 тысяч гривен

Компания Укрзализныця попала в коррупционный скандал. Предметом расследования антикоррупционных органов стала закупка унитазов для вагонов по цене 300 тысяч гривен, а также комплектующих деталей к этим унитазам стоимостью в месячную зарплату среднего украинца.

Укрзализныця закупила у некой фирмы "Рост" унитазы по 300 тысяч гривен, а также сиденья к ним по 9 456 гривен и кнопки для смыва по 6 700 гривен за штуку. Все эти факты были выяснены НАБУ при изучении результатов тендеров по закупке сантехники для вагонов, которые проводила Укрзализныця.

Об этом рассказали журналисты программы "Наші гроші".

Как выяснили следователи НАБУ, победу фирмы "Рост" в тендерах лоббировала директор Департамента закупок "Укрзализныци" Таисия Олейник. Благодаря ее протекции фирма "Рост" получала победу в тендерах и продавала национальному перевозчику свои "золотые унитазы", у которых одна только кнопка для смыва стоит как неплохой смартфон.

Благодаря протекции Олейник, фирма "Рост" заполучила контракты на поставку комплектов сантехники для вагонов (по два унитаза на каждый вагон) стоимостью почти в миллион гривен каждый комплект. Естественно, директор Департамента закупок делала это не безвозмездно. Так что в заоблачных ценах на унитазы есть и ее "заработок".

"Следователи собрали материалы как эта гражданка лоббировала закупки у фирмы "Рост" по завышенной цене. А после того бросила работу на определенное время. Надеемся, следователи раскрутят историю до конца, потому что эту гражданку буквально несколько месяцев назад вернули на "Укрзалізницю" именно в департамент закупок. И железная дорога снова купила те же туалетные запчасти по цене еще на 15% дороже", - говорится в журналистском расследовании.

На днях у Таисии Олейник следователи НАБУ провели обыски. Что нашли – пока не сообщают. Но очевидно улик против нее более чем достаточно, коль журналисты не считают нужным скрывать ее имя.

Напомним, тем временем Укрзализныця в очередной раз повысила стоимость пассажирских перевозок. Цены на билеты в среднем выросли на 3%.