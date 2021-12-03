Омикрон может стать концом пандемии, инвесторам стоит выкупать провал — аналитики JPMorgan

Омикрон-штамм коронавируса может стать началом конца пандемии, а вызванное им падение рынков дает инвесторам возможность подготовиться к изменению трендов и снятию ограничений, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет JPMorgan Chase & Co.

Омикрон может стать концом пандемии, инвесторам стоит выкупать провал — аналитики JPMorgan

Хотя омикрон, скорее всего, передается быстрее предыдущих штаммов, первоначальный анализ свидетельствует, что он также менее смертелен. Если это так, такое развитие было бы типичным с точки зрения истории, пишут в отчете Марко Коланович и Брем Каплан. В таком случае омикрон может стать положительным фактором для рынка, поскольку он может знаменовать конец пандемии, утверждают они.

«Омикрон может стать катализатором для увеличения крутизны (а не выравнивания) кривой доходности, ротации из акций роста к акциям стоимости, распродажи акций компаний, наиболее выигравших от covid и локдаунов, а также ралли акций, выигрывающих от снятия ограничений», — считают стратеги.

Они рекомендуют использовать вызванное омикроном падение, чтобы выкупить провал в циклических акциях, сырье и тренде на восстановление, а также подготовиться к более высокой доходности облигаций.

Типичная эволюция

Вытеснение менее опасным, но более заразным штаммом вируса других вариантов — типичный сценарий, уже не раз повторявшийся в истории, пишут аналитики. По их мнению, омикрон может способствовать превращению covid из смертельной пандемии в что-то похожее на сезонный грипп.

«Если все пройдет по такому сценарию, то ВОЗ не стоило пропускать две буквы, чтобы назвать его „омикроном“ — они могли бы сразу перейти к „омеге“», — говорится в докладе.

Напомним

Коланович, ставший главным стратегом JPMorgan по глобальным рынкам в начале года, выступал за возобновление торговли и защищал акции стоимости по мере развития пандемии. Он также утверждал, что реакция рынков на дельта-штамм была чрезмерной.

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