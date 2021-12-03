Если мир снимет карантинные ограничения, нефть будет стоить $150 — стратег

Цены на нефть могут подняться «намного выше» текущего уровня и достичь $150, если не будет новых локдаунов. Такой прогноз в интервью CNBC дал Кристофер Вуд, главный инвестиционный стратег Jefferies.

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«Если мир снова откроется — а это большое „если“ — нефть может значительно подорожать», — предупреждает Вуд. Он напоминает, что нефть достигла $80 в то время, когда большая часть Азии фактически остановилась. Если мировая экономика снова заработает на полную мощность, цена может вырасти до $150, прогнозирует эксперт.

По словам Вуда, нынешняя добыча нефти не способна удовлетворить спрос. Он обвиняет «политическую атаку» на ископаемые источники энергии, которая сделала инвестиции в сектор невыгодными. При этом мир до сих пор возлагается именно на него — 84% спроса на энергию за 2020 год было обеспечено ископаемыми видами топлива.

«Когда экономика полностью откроется, цена пойдет вверх, ведь никто не инвестирует в добычу нефти, но все ее потребляют», — говорит Вуд.

Единственная вещь, которая может остановить рост цен — это новые локадауны, считает эксперт. Именно поэтому новость об «омикроне» привела к коррекции на этом рынке.

Что будет с инфляцией

Рост цен на нефть может значительно ухудшить ожидания инфляции, считает Вуд. Но больше всего на рынок повлияют ожидания сокращения программы стимулов Федрезерва и поднятия процентной ставки.

«Все зависит от того, насколько „ястребиной“ будет политика ФРС», — прокомментировал он. По мнению эксперта, действия центробанка будут гораздо мягче его заявлений и он не будет «закручивать гайки».

«Но если — и это большое „если“ — он все же начнет, рынки резко упадут», — прогнозирует Вуд.