Если мир снимет карантинные ограничения, нефть будет стоить $150 — стратег

Цены на нефть могут подняться «намного выше» текущего уровня и достичь $150, если не будет новых локдаунов. Такой прогноз в интервью CNBC дал Кристофер Вуд, главный инвестиционный стратег Jefferies.

Если мир снимет карантинные ограничения, нефть будет стоить $150 — стратег
Фото: foxbusiness.com

«Если мир снова откроется — а это большое „если“ — нефть может значительно подорожать», — предупреждает Вуд. Он напоминает, что нефть достигла $80 в то время, когда большая часть Азии фактически остановилась. Если мировая экономика снова заработает на полную мощность, цена может вырасти до $150, прогнозирует эксперт.

По словам Вуда, нынешняя добыча нефти не способна удовлетворить спрос. Он обвиняет «политическую атаку» на ископаемые источники энергии, которая сделала инвестиции в сектор невыгодными. При этом мир до сих пор возлагается именно на него — 84% спроса на энергию за 2020 год было обеспечено ископаемыми видами топлива.

«Когда экономика полностью откроется, цена пойдет вверх, ведь никто не инвестирует в добычу нефти, но все ее потребляют», — говорит Вуд.

Единственная вещь, которая может остановить рост цен — это новые локадауны, считает эксперт. Именно поэтому новость об «омикроне» привела к коррекции на этом рынке.

Что будет с инфляцией

Рост цен на нефть может значительно ухудшить ожидания инфляции, считает Вуд. Но больше всего на рынок повлияют ожидания сокращения программы стимулов Федрезерва и поднятия процентной ставки.

«Все зависит от того, насколько „ястребиной“ будет политика ФРС», — прокомментировал он. По мнению эксперта, действия центробанка будут гораздо мягче его заявлений и он не будет «закручивать гайки».

«Но если — и это большое „если“ — он все же начнет, рынки резко упадут», — прогнозирует Вуд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Регистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новомуРегистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новому
Компания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерствеКомпания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерстве
Нацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривенНацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривен
Google выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налогаGoogle выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налога
Украина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — МинэкономикиУкраина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — Минэкономики
Блок рекламы


Похожие новости
Потратить "1000 гривен за вакцинацию" можно будет в течение четырех месяцевПотратить "1000 гривен за вакцинацию" можно будет в течение четырех месяцев
ФРС поднимет ставку шесть раз за следующие два года — стратегФРС поднимет ставку шесть раз за следующие два года — стратег
Регистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новомуРегистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новому
Земля, которая в Киеве используется не по назначению, будет изыматьсяЗемля, которая в Киеве используется не по назначению, будет изыматься
"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу"Дия" будет управлять деньгами, полученными украинцами за вакцинацию: на что можно будет потратить тысячу
Декларация о доходах в 2022 году будет включать дополнительные доходы и подаркиДекларация о доходах в 2022 году будет включать дополнительные доходы и подарки
В Кабмине определились, как будет работать механизм "тысяча за вакцинацию", - нардеп ЖелезнякВ Кабмине определились, как будет работать механизм "тысяча за вакцинацию", - нардеп Железняк
Тариф на электроэнергию вырастет до 4 гривен: Нацбанк Украины рассказал, как он будет повышатьсяТариф на электроэнергию вырастет до 4 гривен: Нацбанк Украины рассказал, как он будет повышаться
Коболев: Даже после прекращения транзита роSSийского газа по украинской ГТС будет возможность использования подземных хранилищКоболев: Даже после прекращения транзита роSSийского газа по украинской ГТС будет возможность использования подземных хранилищ
Коболев об идее Германии переоборудования украинской ГТС: "Чистый водород в нашей трубе не будет работать"Коболев об идее Германии переоборудования украинской ГТС: "Чистый водород в нашей трубе не будет работать"
Последние новости
Подгружаем последние новости