Бизнес ухудшил ожидания. Как изменились деловые настроения (опрос)
В ноябре индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) упал до 49,8 пункта против 51,4 в октябре и впервые с мая 2021 года незначительно снизился ниже нейтрального уровня. Об этом
По данным НБУ, бизнес ожидает ухудшения результатов своей деятельности на фоне ужесточения карантинных ограничений.
Стремительное удорожание энергоносителей, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат и рост заболеваемости в Украине и мире ухудшили оценки состояния предприятий большинства секторов экономики, участвующих в ежемесячных опросах.
Как изменились ожидания
Предприятия сферы услуг больше всего отреагировали на усиление карантинных ограничений ухудшением ожиданий своих экономических результатов: секторальный индекс в ноябре снизился ниже уровня и составил 48.8 (в октябре — 51.3).
Предприятия торговли не ожидали изменений в результатах деятельности: секторальный индекс в ноябре составил 50 по сравнению с 52.2 в октябре.
Ожидания предприятий строительства второй месяц подряд находятся практически на нейтральном уровне: в ноябре секторальный индекс составил 50,4 (в октябре — 50,2).
Предприятия промышленности несколько ослабили, но сохранили оптимистичные оценки результатов деятельности и перспективы своего развития: в ноябре секторальный индекс составил 50,7 (в октябре — 51,1). Респонденты незначительно улучшили ожидания объема произведенной продукции.
Методика расчетов
Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 ноября 2021 года. В опросе приняло участие 385 предприятий. В числе опрошенных предприятий 43.4% — компании промышленности, 28.6% — сферы услуг, 22.6% — торговли, 5.5% — строительства, 33.2% респондентов — крупные предприятия, 30.4% — средние, 36.4% — малые.
36.9% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции: 9.4% — только экспортные операции, 16.1% — только импортные операции, 37.7% — не осуществляют внешние экономические операции.
Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) — инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.
Напомним
В октябре индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) упал до 51,4 пункта против 53,1 в августе, что свидетельствует об ослаблении положительных оценок его деятельности.