Бизнес ухудшил ожидания. Как изменились деловые настроения (опрос)

В ноябре индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) упал до 49,8 пункта против 51,4 в октябре и впервые с мая 2021 года незначительно снизился ниже нейтрального уровня. Об этом говорится в данных НБУ.

Фото: epravda.com.ua

По данным НБУ, бизнес ожидает ухудшения результатов своей деятельности на фоне ужесточения карантинных ограничений.

Стремительное удорожание энергоносителей, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат и рост заболеваемости в Украине и мире ухудшили оценки состояния предприятий большинства секторов экономики, участвующих в ежемесячных опросах.

Как изменились ожидания

Предприятия сферы услуг больше всего отреагировали на усиление карантинных ограничений ухудшением ожиданий своих экономических результатов: секторальный индекс в ноябре снизился ниже уровня и составил 48.8 (в октябре — 51.3).

Предприятия торговли не ожидали изменений в результатах деятельности: секторальный индекс в ноябре составил 50 по сравнению с 52.2 в октябре.

Ожидания предприятий строительства второй месяц подряд находятся практически на нейтральном уровне: в ноябре секторальный индекс составил 50,4 (в октябре — 50,2).

Предприятия промышленности несколько ослабили, но сохранили оптимистичные оценки результатов деятельности и перспективы своего развития: в ноябре секторальный индекс составил 50,7 (в октябре — 51,1). Респонденты незначительно улучшили ожидания объема произведенной продукции.

Методика расчетов

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 ноября 2021 года. В опросе приняло участие 385 предприятий. В числе опрошенных предприятий 43.4% — компании промышленности, 28.6% — сферы услуг, 22.6% — торговли, 5.5% — строительства, 33.2% респондентов — крупные предприятия, 30.4% — средние, 36.4% — малые.

36.9% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции: 9.4% — только экспортные операции, 16.1% — только импортные операции, 37.7% — не осуществляют внешние экономические операции.

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) — инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.

Напомним

В октябре индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) упал до 51,4 пункта против 53,1 в августе, что свидетельствует об ослаблении положительных оценок его деятельности.