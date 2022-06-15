Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% с 3,5%, который ожидался в марте, в частности, из-за усиления инфляции. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП
Фото: akchabar.kg

Как изменилась оценка

Наиболее существенно была пересмотрена оценка подъема ВВП Китая — до 3,7% с 4,8%.

Кроме того, ожидается повышение экономики США на 2,9% (ранее 3,5%), еврозоны — на 2,6% (ранее 3%).

Также Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2,7% (ранее 2,8%).

«Глобальное инфляционное давление продолжает усиливаться с все более неблагоприятными последствиями для перспектив экономического роста. Недавние локдауны в Китае усиливают давление на глобальные производственные цепочки поставок. Перебои с поставками энергоносителей и продовольствия из-за войны между Россией и Украиной все больше влияют на европейскую экономику.

Инфляционное давление также усиливается в секторе услуг, особенно в США и Великобритании, где жесткие условия на рынке труда способствуют росту заработной платы. В результате Fitch значительно и резко пересмотрело прогнозы инфляции в сторону повышения, особенно для Европы, на второе полугодие текущего года.

Ожидание Fitch

Аналитики агентства теперь ожидают, что Федеральная резервная система повысит базовую процентную ставку до 3% годовых к четвертому кварталу этого года и до 3,5% годовых к первому кварталу следующего года.

По прогнозу Банк Англии увеличит ее в соответствии с 2% и 2,5% годовых.

Европейский центральный банк повысит ставку на 100 базисных пунктов в текущем году и на 50 б.п. 2023, считают эксперты. В настоящее время она находится на нулевом уровне.





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