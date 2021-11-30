Полиция передала в суд дело против бывшего владельца "Аркады"

Паливоде и восьми другим обвиняемым инкриминируют 72 млн гривен ущерба.

Полиция передала в суд дело против бывшего владельца "Аркады"
Головной офис банка 'Аркада' по ул. Ольгинский 3 в Киеве
Фото: pininterest

Национальная полиция передала в суд уголовное производство против экс-главы правления и владельца обанкротившегося банка "Аркада" Константина Паливоды.

Об этом сообщается на сайтах МВД и Киевской городской прокуратуры.

Паливода, четверо служащих "Аркады" и четыре руководителя связанных фирм подозреваются в присвоении денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых был банк. Представителей банка обвиняют по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), коммерсантов – по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособничество в присвоении имущества) Уголовного кодекса.

Им инкриминируют два эпизода вывода денег – на сумму 50 млн гривен и еще 22 млн гривен.

Дело будет рассматриваться в Подольском районном суде Киева.

Напомним, что группа компаний банка "Аркада" была крупным застройщиком, сдав с 2010 года около 50 домов в восьми жилых комплексах в Киеве и Полтаве и коттеджный городок на Киевщине.

Роковым для нее стал проект ЖК "Патриотика на озерах". Это должен быть огромный массив на юго-востоке Киева, у озер Небреж и Тягле. На площади 170 га планировалось построить 43 дома на 24-27 этажей. Против планов застройщика выступили местные жители, желавшие обустроить на озерах ландшафтный "Экопарк Осокорки". Конфликт сопровождали стычки с пострадавшими и даже стрельба.

Параллельно с этим в начале 2019 Национальный банк на два года запретил "Аркаде" привлекать средства от физлиц. Свое решение НБУ мотивировал тем, что бизнес-модель банка не способна генерировать достаточное количество доходов, чтобы своевременно выполнять обязательства перед вкладчиками.

После этого летом 2019 года остановились строительные работы на "Патриотике на озерах", а затем и на других площадках банка (ЖК "Патриотика" и "Эврика").

Осенью 2020 года банк "Аркада" обанкротился.

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