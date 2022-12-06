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2022-12-06
Італія передала Україні понад 50 тонн електрообладнання
Допомога партнерів є важливою в умовах ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України, інформує
© European Parliament / Flickr
Італія відправила Україні понад 50 тонн електрообладнання, повідомив міністр закордонних справ Антоніо Таяні.
«Ми передали Україні не лише зброю, а й 51 тонну електрообладнання, трансформатори, перетворювачі. Ми надали безліч технологічних інструментів, а також військових засобів», - цитує міністра
Таяні також заявив, що ніколи не отримував скарг від українського уряду через передану допомогу.
Ольга Чекіс, ZN.ua