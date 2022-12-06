Італія передала Україні понад 50 тонн електрообладнання

Італія відправила Україні понад 50 тонн електрообладнання, повідомив міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

«Ми передали Україні не лише зброю, а й 51 тонну електрообладнання, трансформатори, перетворювачі. Ми надали безліч технологічних інструментів, а також військових засобів», - цитує міністра ANSA .

Таяні також заявив, що ніколи не отримував скарг від українського уряду через передану допомогу.