Железняк: "Изменение формулы на железную руду не приведет к потере доходов финансово-промышленных групп"

По его словам, стоимость руды для бизнеса Ахметова останется такой же.

Стоимость руды для бизнеса Рината Ахметова после принятия законопроекта 5600 останется такой же, как была раньше. Об этом в ответ на вопросы корреспондента LB.ua сообщил первый заместитель председателя финансового комитета, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Она будет привязана к цене на мировых рынках, в частности Китае, просто та разница, что там убирали цену фрахта – логистику. Оно, честно, сказать, что сильно повлияет на поступление – нет. Главная проблема была, что процент, когда стоит руда $100 или 200, он значительно был снижен при проработке в Кабинете министров. И в Верховную Раду сразу рента была внесена занижена", – отметил он.

Железняк подчеркнул, что самые главные изменения по ренте произошли во время пребывания документа в правительстве, "и, честно говоря, сейчас это оно несильно повлияет на доходную часть бюджета".

"Правка еще одна прошла, что касается компенсаций для сельскохозяйственных производителей - очень сложная формула, и взлетела правка по начислению НДС при обращении акцизных товаров, в частности табака. Это достаточно техническая правка. Все остальное прошло в том виде, который был подготовлен комитетом", - объяснил он.

Нардеп заявил также, что впервые в истории IX созыва был нарушен принцип налоговой определенности.

Напомним, парламент сегодня наконец принял законопроект 5600, рассмотрение которого во втором чтении откладывали несколько раз. При рассмотрении правок по спецпроцедуре депутатам удалось отклонить поправку №97 относительно формулы ренты на руду. Депутаты говорили, что ее отклонение будет стоить Ахметову еще несколько миллиардов.

Подробнее о том, как изменился текст законопроекта ко второму чтению, читайте в тексте народного депутата, главы фракции "Голос" Ярослава Железняка на LB.ua.

Вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал, что за 5600 соберется более 230 голосов. В то же время, источники LB.ua во фракции говорили, что относительно документа по состоянию на 29 ноября еще продолжались переговоры, в частности с группами "Доверие" и "За будущее".

Рассмотрение законопроекта 5600 переносилось уже трижды. До этого он стоял в повестке дня на 18 ноября, но был снят с рассмотрения. Как известно, в бюджет-2022 закладывают деньги, поступление которых ожидается от этого законопроекта.

5600 было принято в первом чтении 1 июля на внеочередном заседании. 17 ноября глава фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что рассмотрение законопроекта во втором чтении откладывают, потому что за него нет голосов.

Законопроект слушали по спецпроцедуре, то есть голосовали только за приоритетные правки, а не за все, которых больше 11 000.