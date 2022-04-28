Правительство Германии планирует перевести экспорт украинского зерна на железную дорогу

Федеральное правительство Германии планирует благодаря железнодорожным перевозкам частично компенсировать отсутствие морского транспорта для транспортировки зерна из Украины. Об этом пишет Forbes, со ссылкой на издание Handelsblatt.

Правительство Германии планирует перевести экспорт украинского зерна на железную дорогу

Вывоз сельскохозяйственного урожая из Украины планируется с помощью железнодорожного транспорта — дочернего предприятия Deutsche Bahn AG по грузовым перевозкам, DB Cargo. Таким образом, хотя бы частично можно будет компенсировать невозможность применения морского транспорта, пишет издание.

«Как представитель железнодорожного транспорта я настроен на то, чтобы 20 млн тонн зерна могли быть отгружены, чтобы предотвратить глобальную продовольственную катастрофу, голод», — сказал парламентский государственный секретарь в министерстве транспорта ФРГ Михаэль Теурер.

Он подтвердил, что ведутся переговоры с украинской железной дорогой и другими европейскими железными дорогами в Польше, Чехии, Словакии и Румынии.

В рамках федерального правительства уже идет координация для обеспечения финансирования. Железнодорожный транспорт значительно дороже морского, который Украина обычно использует для экспорта зерна. Впрочем, Украина не может использовать для экспорта свои порты.

Морская блокада

Через морские порты шла львиная доля экспорта, но ставка на море сыграла злую шутку. С началом войны порты закрылись, а экспортные возможности упали больше чем наполовину. Даже если о мире договорятся сегодня, порты смогут возобновить работу только осенью.

Через морские порты Украина экспортировала более 70% всех грузов на общую сумму около $47 млрд. С 24 февраля морские врата на замке, заблокированы роSSийским флотом и противокорабельными минами. В портах и кораблях на рейде оказались заперты сотни тысяч тонн грузов. Часть удалось вывезти автотранспортом и по железной дороге, другие находятся под обстрелами или захвачены роSSийскими военными.

По прогнозу инвесткомпании Dragon Capital, в текущем году падение ВВП Украины будет на 25%, если Черное море останется закрытым, и на 22% — если порты заработают

Напомним

Разведка Великобритании прогнозирует, что урожай зерновых культур в Украине в 2022 году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в прошлом году, из-за сокращения посевных площадей после вторжения РФ.

По прогнозам Всемирного банка, война в Украине приведет к «крупнейшему товарному шоку» с 1970-х годов. Стремительно вырастут цены сразу ряда продуктов: от природного газа до пшеницы и хлопка.

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