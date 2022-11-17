ВР підтримала скасування податкових пільг для грального бізнесу — Железняк

Верховна Рада підтримала законопроєкт №?8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування у першому читанні. Про це написав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк в телеграм-каналі.

ВР підтримала скасування податкових пільг для грального бізнесу — Железняк
Фото: pravda.com.ua

«За» ухвалення відповідного законопроєкту проголосували 283 народних депутати.

За його словами, ухвалення законопроєкту в цілому заблокувала фракція «Слуга народу».

«І це дає гральному бізнесу мінімум на місяць більше сплачувати в 10 разів менше податків», — додав Железняк.





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