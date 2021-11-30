В Binance возобновили вывод Dogecoin. Проблему решали 17 дней

Криптобиржа Binance сообщила, что возобновляет вывод Dogecoin. Пользователи не могли этого сделать 17 дней из-за технических неполадок, возникших после обновления «мемной» монеты.

В Binance возобновили вывод Dogecoin. Проблему решали 17 дней

Предыстория

Напомним, что в начале ноября на Reddit начали появляться сообщения о проблемах доступа к функционалу торговой площадки. Один из клиентов торговой платформы написал в Twitter, что биржа заблокировала вывод Dogecoin, требуя погасить долг на 53,7 тыс DOGE ($11,8 тыс по курсу на 12 ноября). Пользователь утверждает, что не производил операции с «мемным» токеном более двух лет.

11 ноября Binance временно отключила вывод Dogecoin со своей торговой платформы до тех пор, пока не будут устранены технические неполадки. Проблемы с Dogecoin затронули более 1,6 тыс пользователей криптобиржи.

После массовых сообщений о проблемах с Dogecoin разработчики «мемного» токена предположили, что технические неполадки могли возникнуть в результате «застревания» трансакций, не отвечающих требованиям системы.

В ситуацию вмешался Илон Маск

В ситуацию вмешался даже Илон Маск, давно поддерживающий DOGE. Миллиардер в Twitter попросил объяснить представителей Binance, что происходит с монетой.

В то время как аккаунт биржи Binance придерживался официальных объяснений, генеральный директор компании Чанпен Чжао довольно дерзко ответил Маску. Он вспомнил, что Tesla, в свое время, отозвала почти 12 тыс автомобилей из-за сбоя программного обеспечения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
LG Electronics объявила о смене генерального директораLG Electronics объявила о смене генерального директора
Регистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новомуРегистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новому
Бундесбанк предупредил о рисках для финансовой системы из-за пузыря на рынке недвижимостиБундесбанк предупредил о рисках для финансовой системы из-за пузыря на рынке недвижимости
Google выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налогаGoogle выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налога
Штрафы для предпринимателей вырастут в 15 раз: за что будут наказыватьШтрафы для предпринимателей вырастут в 15 раз: за что будут наказывать
Блок рекламы


Похожие новости
Криптобиржа Binance запустила автоматическое инвестированиеКриптобиржа Binance запустила автоматическое инвестирование
Акции Pfizer возобновили рост после отчета компании за кварталАкции Pfizer возобновили рост после отчета компании за квартал
Инсайд возвращается: НБУ разрешил банкам выводить на «свои» финкомпании вдвое больше денегИнсайд возвращается: НБУ разрешил банкам выводить на «свои» финкомпании вдвое больше денег
Кабмин временно ограничил цену на газ от поставщика "последней надежды"Кабмин временно ограничил цену на газ от поставщика "последней надежды"
Binance снова сожгла свои токены на $640 миллионовBinance снова сожгла свои токены на $640 миллионов
Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%
«Убийца Dogecoin». Shiba Inu вошел в топ-20 крупнейших по капитализации криптовалют«Убийца Dogecoin». Shiba Inu вошел в топ-20 крупнейших по капитализации криптовалют
Huobi и Binance приостановили регистрацию пользователей из КитаяHuobi и Binance приостановили регистрацию пользователей из Китая
Илон Маск призвал снизить комиссию за транзакции с DogecoinИлон Маск призвал снизить комиссию за транзакции с Dogecoin
Мировые цены возобновили рост. За год продовольствие подорожало на 33%Мировые цены возобновили рост. За год продовольствие подорожало на 33%
Последние новости
Подгружаем последние новости