В Binance возобновили вывод Dogecoin. Проблему решали 17 дней

Криптобиржа Binance сообщила, что возобновляет вывод Dogecoin. Пользователи не могли этого сделать 17 дней из-за технических неполадок, возникших после обновления «мемной» монеты.

Предыстория

Напомним, что в начале ноября на Reddit начали появляться сообщения о проблемах доступа к функционалу торговой площадки. Один из клиентов торговой платформы написал в Twitter , что биржа заблокировала вывод Dogecoin, требуя погасить долг на 53,7 тыс DOGE ($11,8 тыс по курсу на 12 ноября). Пользователь утверждает, что не производил операции с «мемным» токеном более двух лет.

11 ноября Binance временно отключила вывод Dogecoin со своей торговой платформы до тех пор, пока не будут устранены технические неполадки. Проблемы с Dogecoin затронули более 1,6 тыс пользователей криптобиржи.

После массовых сообщений о проблемах с Dogecoin разработчики «мемного» токена предположили, что технические неполадки могли возникнуть в результате «застревания» трансакций, не отвечающих требованиям системы.

В ситуацию вмешался Илон Маск

В ситуацию вмешался даже Илон Маск, давно поддерживающий DOGE. Миллиардер в Twitter попросил объяснить представителей Binance, что происходит с монетой.

В то время как аккаунт биржи Binance придерживался официальных объяснений, генеральный директор компании Чанпен Чжао довольно дерзко ответил Маску. Он вспомнил, что Tesla, в свое время, отозвала почти 12 тыс автомобилей из-за сбоя программного обеспечения.