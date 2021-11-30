Биткоин вернулся к $57 тысячам

Биткоин вернулся к отметке в $57 тысяч, после резкого падения в предыдущую пятницу, пишет CNBC.

Биткоин подорожал почти на 6% за последние 24 часа и на момент написания стоит $57?373, по информации Coin Metrics. Другие криптовалюты также выросли: эфир — на 7% до $4331, а XRP — на 6% до 98 центов.

Виджай Айяр, руководитель Азиатско-Тихоокеанского региона криптовалютной биржи Luno, указывает на предварительные отчеты по новому штамму коронавируса, свидетельствующие о его более мягких симптомах.

«Мы видим новости о том, что новый вариант слабее, с точки зрения симптомов, и поэтому рынок быстро восстанавливается. Так что умные инвесторы, похоже, выкупили этот провал», — говорит он.

Напомним

26 ноября биткоин за несколько часов упал на 8% до $54?177 — самой низкой отметки с начала октября. По сравнению с историческим рекордом почти $69?000, которого биткоин достиг в начале этого месяца, падение составило 20%.

Другие криптовалюты отреагировали схожим образом. Ethereum, вторая по величине криптовалюта, упала почти на 11% до $4027, а XRP — на 11% до примерно 94 центов.