Биткоин вернулся к $57 тысячам

Биткоин вернулся к отметке в $57 тысяч, после резкого падения в предыдущую пятницу, пишет CNBC.

Биткоин вернулся к $57 тысячам

Биткоин подорожал почти на 6% за последние 24 часа и на момент написания стоит $57?373, по информации Coin Metrics. Другие криптовалюты также выросли: эфир — на 7% до $4331, а XRP — на 6% до 98 центов.

Виджай Айяр, руководитель Азиатско-Тихоокеанского региона криптовалютной биржи Luno, указывает на предварительные отчеты по новому штамму коронавируса, свидетельствующие о его более мягких симптомах.

«Мы видим новости о том, что новый вариант слабее, с точки зрения симптомов, и поэтому рынок быстро восстанавливается. Так что умные инвесторы, похоже, выкупили этот провал», — говорит он.

Напомним

26 ноября биткоин за несколько часов упал на 8% до $54?177 — самой низкой отметки с начала октября. По сравнению с историческим рекордом почти $69?000, которого биткоин достиг в начале этого месяца, падение составило 20%.

Другие криптовалюты отреагировали схожим образом. Ethereum, вторая по величине криптовалюта, упала почти на 11% до $4027, а XRP — на 11% до примерно 94 центов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
LG Electronics объявила о смене генерального директораLG Electronics объявила о смене генерального директора
Регистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новомуРегистрация недвижимости в Украине будет осуществляться по-новому
Бундесбанк предупредил о рисках для финансовой системы из-за пузыря на рынке недвижимостиБундесбанк предупредил о рисках для финансовой системы из-за пузыря на рынке недвижимости
Google выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налогаGoogle выплатит властям Ирландии $245 миллионов корпоративного налога
Штрафы для предпринимателей вырастут в 15 раз: за что будут наказыватьШтрафы для предпринимателей вырастут в 15 раз: за что будут наказывать
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Банка Англии раскритиковал Сальвадор за введение биткоина. На следующий день страна купила еще 100 монетГлава Банка Англии раскритиковал Сальвадор за введение биткоина. На следующий день страна купила еще 100 монет
Биткоин упал до шестинедельного минимума на новостях о новом штамме коронавирусаБиткоин упал до шестинедельного минимума на новостях о новом штамме коронавируса
На фоне обвала криптовалюты «киты» за неделю накопили огромное количество биткоиновНа фоне обвала криптовалюты «киты» за неделю накопили огромное количество биткоинов
Биткоин стремительно падает вниз с рекордной высотыБиткоин стремительно падает вниз с рекордной высоты
Биткоин обновился впервые с 2017 года. Что изменилосьБиткоин обновился впервые с 2017 года. Что изменилось
Жители Майами будут получать биткоин за стейкинг MiamiCoinЖители Майами будут получать биткоин за стейкинг MiamiCoin
Биткоин официально признали запрещенным в ИндонезииБиткоин официально признали запрещенным в Индонезии
Биткоин за сутки вырос на 5% и установил абсолютный рекордБиткоин за сутки вырос на 5% и установил абсолютный рекорд
Новый мэр Нью-Йорка планирует получить три первые зарплаты в биткоинахНовый мэр Нью-Йорка планирует получить три первые зарплаты в биткоинах
Автор «Черного Лебедя» утверждает, что биткоин будет стоить нольАвтор «Черного Лебедя» утверждает, что биткоин будет стоить ноль
Последние новости
Подгружаем последние новости