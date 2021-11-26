МВФ снова ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году

МВФ снова ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году — с 3,5% до 3,2%. Об этом идет речь в меморандуме Украины с Фондом, пишет ЭП.

МВФ снова ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году
Фото: korrespondent.net

Прогноз МВФ

При этом Международный валютный фонд оставил без изменений ожидание роста экономики Украины в следующем году на уровне 3,6%, в 2023-м — 3,4%.

В октябрьском прогнозе Фонд оценивал дефицит текущего счета Украины на уровне 0,7% ВВП, в 2022 году — 2,4% ВВП.

Меморандум предусматривает прогноз нулевого баланса текущего счета в 2021 году с последующим переходом в дефицит текущего счета к 2,7% ВВП 2022-го и 3,2% ВВП 2023-го.

Прогноз также предусматривает поступление прямых иностранных инвестиций на уровне 3,3% ВВП в этом году, 2,4% ВВП — в следующем и 2,5% — в 2023-м.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что в октябре Международный валютный фонд ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году, но несколько улучшил этот показатель по ожиданиям следующего года.

Как известно, в 2020 году ВВП Украины снизился на 4% после четырех лет рост: в 2019 году — на 3,2%, годом ранее — на 3,4%, а в 2017 и 2016 — соответственно на 2,5% и 2,4%. Перед этим был зафиксирован спад на 9,8% в 2015 году и на 6,6% — в 2014 году.

Правительство в 2021 году прогнозирует рост экономики Украины на 4,1%, Нацбанк — 3,8%.

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