Грузинский TBC Bank хочет купить банк в Украине
Иностранные инвесторы прицениваются к Пиреус Банку.
Один из крупнейших банков Грузии TBC Bank рассматривает возможность покупки банка в Украине. Вероятный объект поглощения – Пиреус Банк, украинская "дочка" греческого Piraeus Bank.
Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники.
"Они достаточно давно смотрят в сторону Украины, приценивались к нескольким банкам", - рассказал топ-менеджер одной из финансовых госструктур.
В свою очередь Пиреус Банк также ищет потенциальных покупателей и проходит "спешный due diligence", подтвердил собеседник в менеджменте банка на правах анонимности.
"Владельцы Пиреус Банка хотят активизировать процесс продаж", - сообщил инвестбанкир, принимавший участие в одной из недавних операций по продаже банка в Украине.
Соглашение по Пиреус Банку находится на начальной стадии и может не состояться, отметил один из собеседников на банковском рынке.
Инвестбанкиры оценивают стоимость Пиреуса Банка от 12,5 до 17,4 млн долларов.
Напомним, что это уже четвертое предполагаемое соглашение M&A на украинском банковском рынке за последние несколько недель. В конце октября стало известно о покупке БТА Банка компанией Kaspi.kz из Казахстана. Через две недели ПУМБ Рината Ахметова сообщил о приобретении Ідея Банка у польской финансовой группы Getin Holding S.A., а через несколько дней после этого в СМИ появилась информация, что Укрпочта купит Альпари Банк.