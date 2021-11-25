Грузинский TBC Bank хочет купить банк в Украине

Один из крупнейших банков Грузии TBC Bank рассматривает возможность покупки банка в Украине. Вероятный объект поглощения – Пиреус Банк, украинская "дочка" греческого Piraeus Bank.

Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники.

"Они достаточно давно смотрят в сторону Украины, приценивались к нескольким банкам", - рассказал топ-менеджер одной из финансовых госструктур.

В свою очередь Пиреус Банк также ищет потенциальных покупателей и проходит "спешный due diligence", подтвердил собеседник в менеджменте банка на правах анонимности.

"Владельцы Пиреус Банка хотят активизировать процесс продаж", - сообщил инвестбанкир, принимавший участие в одной из недавних операций по продаже банка в Украине.

Соглашение по Пиреус Банку находится на начальной стадии и может не состояться, отметил один из собеседников на банковском рынке.

Инвестбанкиры оценивают стоимость Пиреуса Банка от 12,5 до 17,4 млн долларов.