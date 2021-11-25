Грузинский TBC Bank хочет купить банк в Украине

Иностранные инвесторы прицениваются к Пиреус Банку.

Грузинский TBC Bank хочет купить банк в Украине
Фото: tbcbank.ge

Один из крупнейших банков Грузии TBC Bank рассматривает возможность покупки банка в Украине. Вероятный объект поглощения – Пиреус Банк, украинская "дочка" греческого Piraeus Bank.

Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники.

"Они достаточно давно смотрят в сторону Украины, приценивались к нескольким банкам", - рассказал топ-менеджер одной из финансовых госструктур.

В свою очередь Пиреус Банк также ищет потенциальных покупателей и проходит "спешный due diligence", подтвердил собеседник в менеджменте банка на правах анонимности.

"Владельцы Пиреус Банка хотят активизировать процесс продаж", - сообщил инвестбанкир, принимавший участие в одной из недавних операций по продаже банка в Украине.

Соглашение по Пиреус Банку находится на начальной стадии и может не состояться, отметил один из собеседников на банковском рынке.

Инвестбанкиры оценивают стоимость Пиреуса Банка от 12,5 до 17,4 млн долларов.

Напомним, что это уже четвертое предполагаемое соглашение M&A на украинском банковском рынке за последние несколько недель. В конце октября стало известно о покупке БТА Банка компанией Kaspi.kz из Казахстана. Через две недели ПУМБ Рината Ахметова сообщил о приобретении Ідея Банка у польской финансовой группы Getin Holding S.A., а через несколько дней после этого в СМИ появилась информация, что Укрпочта купит Альпари Банк.

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