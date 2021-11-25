Хедж-фонд Рэя Далио привлек $1,25 миллиарда для развития в Китае

Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates миллиардера Рэя Далио привлек около $1,25 млрд для запуска третьего инвестиционного фонда в Китае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Wall Street Journal.

Хедж-фонд Рэя Далио привлек $1,25 миллиарда для развития в Китае
Фото: mind.ua

Что известно

Хедж-фонд также входит в число крупнейших иностранных управляющих активами в Китае.

Далио заявил, что видит на китайских рынках возможности, которые западные инвесторы упускают.

Новый фонд позволяет инвесторам приобрести трастовый продукт, контролируемый государственной компании China Resources Trust. Китайское отделение Bridgewater Associates выступает в качестве инвестиционного консультанта. Деньги инвесторов направляются в фонд «All Weather Plus».

Кто такой Рей Далио

Ранее «Минфин» писал, что залог богатства Рэя Далио — успешная работа его инвестиционного фонда Bridgewater Associates. Собственную компанию миллиардер основал еще в 1975 году в 26-летнем возрасте.

Но настоящий успех пришел в 2012-м, когда компания стала крупнейшим хедж-фондом в мире и удерживает это звание до сих пор. На данный момент, по данным Forbes, под управлением фонда находится $154 млрд. Bridgewater обслуживает пенсионные фонды, правительства и центробанки разных стран. Среди клиентов компании и Международный валютный фонд.

Что такое хедж-фонд

Хедж-фонд — это особый частный инвестиционный фонд, не ограниченный нормативным регулированием, либо подверженный более слабому регулированию, недоступный широкому кругу лиц и управляемый профессиональным инвестиционным управляющим.

Отличается особой структурой вознаграждения за управление активами.

Американские хедж-фонды по закону имеют право обслуживать только профессиональных инвесторов, с первоначальным взносом не менее $5 млн для частных инвесторов и $25 млн — для институциональных квалифицированных инвесторов.

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