Новостей.COM ⇒
2023-01-19
США виділять $125 мільйонів на відновлення енергосистеми України
Сполучені Штати закуплять деталі та обладнання для відновлення української енергосистеми на $125 млн. Про це заявила адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер,
Фото: apnews.com
Допомога Україні
«Адміністрація Байдена надає $125 млн на закупівлю деталей та інших матеріалів для допомоги українським ремонтникам у відновленні електричної системи, яку обстрілює Росія», — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що USAID використає ці гроші на закупівлю систем аварійного живлення для мереж опалення та водопостачання Києва.
«Кошти також допоможуть поновити запаси деталей для газових турбін, трансформаторів й іншого важливого енергетичного обладнання», — стверджує видання АР.