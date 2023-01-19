США виділять $125 мільйонів на відновлення енергосистеми України

Сполучені Штати закуплять деталі та обладнання для відновлення української енергосистеми на $125 млн. Про це заявила адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер, пише Укрінформ.

США виділять $125 мільйонів на відновлення енергосистеми України
Фото: apnews.com

Допомога Україні

«Адміністрація Байдена надає $125 млн на закупівлю деталей та інших матеріалів для допомоги українським ремонтникам у відновленні електричної системи, яку обстрілює Росія», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що USAID використає ці гроші на закупівлю систем аварійного живлення для мереж опалення та водопостачання Києва.

«Кошти також допоможуть поновити запаси деталей для газових турбін, трансформаторів й іншого важливого енергетичного обладнання», — стверджує видання АР.





Интересные новости
Обмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельникаОбмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельника
Держфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштівДержфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштів
Квартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривеньКвартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривень
В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фотоВ Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фото
В ЄБРР розповіли, яких збитків очікує банк через втрати активів у Росії та БілорусіВ ЄБРР розповіли, яких збитків очікує банк через втрати активів у Росії та Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
США виділять кошти на розробку аналогів "Дії" у світіСША виділять кошти на розробку аналогів "Дії" у світі
Ексголові Нафтогазу Коболєву оголосили підозру через премію в $10 мільйонів. Він відповів на звинуваченняЕксголові Нафтогазу Коболєву оголосили підозру через премію в $10 мільйонів. Він відповів на звинувачення
У США заарештували росіянина за підозрою у відмиванні $700 мільйонів через криптобіржу BitzlatoУ США заарештували росіянина за підозрою у відмиванні $700 мільйонів через криптобіржу Bitzlato
Єврокомісія виділила Литві 10 мільйонів євро на підтримку українських біженцівЄврокомісія виділила Литві 10 мільйонів євро на підтримку українських біженців
Оревуар, Бондюель: які мережі супермаркетів в України оголосили бойкот французькій компанії, що спонсорує війнуОревуар, Бондюель: які мережі супермаркетів в України оголосили бойкот французькій компанії, що спонсорує війну
Шмигаль назвав джерела, з яких буде фінансуватись відновлення УкраїниШмигаль назвав джерела, з яких буде фінансуватись відновлення України
Глава російського "Сбєрбанку" роками виводив сотні мільйонів доларів у офшори – розслідуванняГлава російського "Сбєрбанку" роками виводив сотні мільйонів доларів у офшори – розслідування
Bloomberg: В Росії рекордний дефіцит бюджету через війну проти УкраїниBloomberg: В Росії рекордний дефіцит бюджету через війну проти України
Росія виставила на продаж вкрадений в України заводРосія виставила на продаж вкрадений в України завод
«Зерновим коридором» з України вже вийшло 626 суден«Зерновим коридором» з України вже вийшло 626 суден
Последние новости
Подгружаем последние новости