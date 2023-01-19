США виділять $125 мільйонів на відновлення енергосистеми України

Сполучені Штати закуплять деталі та обладнання для відновлення української енергосистеми на $125 млн. Про це заявила адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер, пише Укрінформ.

Фото: apnews.com

Допомога Україні

«Адміністрація Байдена надає $125 млн на закупівлю деталей та інших матеріалів для допомоги українським ремонтникам у відновленні електричної системи, яку обстрілює Росія», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що USAID використає ці гроші на закупівлю систем аварійного живлення для мереж опалення та водопостачання Києва.

«Кошти також допоможуть поновити запаси деталей для газових турбін, трансформаторів й іншого важливого енергетичного обладнання», — стверджує видання АР.