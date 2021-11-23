Подрядчик метро на Виноградарь получил иск на 183 млн гривен

Компания положила часть аванса на депозит, чтобы получать проценты.

Подрядчик метро на Виноградарь получил иск на 183 млн гривен
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Киевская городская прокуратура подала в суд на "Киевметрострой", который является подрядчиком строительства двух станций "зеленой" ветки метро в массив Виноградарь.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Иск связан с тем, что подрядчик, получив аванс на строительство метро, часть денег – более 1,5 млрд гривен – положил на банковский депозит. В 2019 году компания получила 139,1 млн гривен процентов по этому вкладу.

Прокуратура считает подобные действия незаконными, поскольку подрядчик обязан использовать эти деньги исключительно по конкретному целевому назначению, а именно для строительства линии метрополитена.

"Реагируя на выявленное нарушение, Киевской городской прокуратурой подан иск в Хозяйственный суд города Киева в интересах государства в лице Киевского городского совета, КП "Киевский метрополитен" о взыскании с подрядчика денежных средств в сумме 139,1 млн грн, которые им получены за счет начисления процентов на бюджетные средства, а также 44,4 млн грн процентов за безосновательную сохранность и пользование бюджетными средствами", - заявили в прокуратуре.

Напомним, что новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" начали строить в 2019 году. Планировалось, что они будут открыты в декабре 2021 года, однако в июне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в лучшем случае до конца года откроют только одну из них.

Технико-экономическое обоснование строительства участка Сырецкого-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь предусматривает создание четырех станций и нового электродепо "Виноградарь" на протяжении почти 9 лет.

Эта часть зеленой ветки метро проектировалась как линия мелкого залегания. Ее самая глубокая часть начинается на Сырце на глубине около 40 метров и постепенно приближается к поверхности в районе станции "Мостицкая", которая запланирована на пересечении улиц Межевой, Белецкой и Северо-Сырецкой. Следующая станция "Проспект Правды" будет расположена на перекрестке проспекта Правды и Межевой.

На втором этапе планируется сдать в эксплуатацию еще одну станцию метро. Третья и последняя очередь – строительство четвертой станции и электродепо "Виноградарь".

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