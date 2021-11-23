Суд разрешил отсрочить переименование дочки «Сбербанка» в Украине

11 ноября 2021 года хозсуд Киева по ходатайству «дочки» роSSийского Сбербанка предоставил ей отсрочку на 9 месяцев на выполнение решения, которым был удовлетворен иск Сбербанка и запрещено «дочке» Сбербанка использование торговой марки. Об этом пишет Finbalance.

Суд разрешил отсрочить переименование дочки «Сбербанка» в Украине
Фото: habr.com

Что принял суд

В определении суд отметил, что принял во внимание необходимость совершения «дочкой» Сбербанка ряда мер по изменению наименования, сроки выполнения которых зависят в частности от третьих лиц, а также учитывая разветвленность сети банка, количество клиентов и контрагентов, количество держателей карт с указанием Сбербанк.

Согласно судебным материалам, на 1 августа банк имел 89 отделений, 67 банкоматов, 3?941 POS-терминал, его клиенты — 317?071 физлицо и 34?905 юрлиц. Кроме того, банк эмитировал 179?026 платежных карт.

В то же время во время судебного процесса Ощадбанк высказывал мнение, что ходатайство «дочки» Сбербанка об отсрочке исполнения судебного решения безосновательно, а «подсчеты срока исполнения решения суда не заслуживают внимания из-за их несоответствия действительности и надуманности».

Предыстория

Ранее Минфин писал, что роSSийский Сбербанк решил изменить название дочернего банка (Сбербанк) на Международный резервный банк (сокращенно АО «МР Банк»). Соответствующее решение было принято роSSийским госбанком 27 сентября.

Конфликт начался с того, что «Сбербанк РоSSии» переименовал украинскую «дочку» в «Сбербанк». В связи с этим 15 января 2016 года украинский Ощадбанк подал иск к ОАО «Сбербанк», в котором просил Хозяйственный суд Киева запретить незаконно использовать товарный знак по зарегистрированному свидетельству №?82116 от 10.09.2007 на торговую марку «Сбербанк».

РоSSийский Сбербанк подал иск в ответ, которым пытался лишить Ощадбанк права на ТМ «Сбербанк».

По этому иску 10 августа 2016 Хозсуд Киева вынес решение о признании свидетельства на знак для товаров и услуг «Сбербанк», владельцем которого является Сбербанк, недействительным. Ощадбанк обжаловал это решение в апелляционном порядке.

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