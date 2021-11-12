"Электронмаш" продали за 970 миллионов гривен

Стартовая цена составляла 66 миллионов гривен и в ходе торгов выросла в 14,5 раза.

"Электронмаш" продали за 970 миллионов гривен
"Электронмаш"

Бывший советский IT-гигант "Электронмаш", расположенный на Окружной дороге возле ТРЦ "Променада Парк", был продан за 970 миллионов гривен

Об этом свидетельствуют результаты аукциона, передает корреспондент LB.ua.

Всего в аукционе приняли участие 22 компании, а торги продолжались более трех часов. Стартовая цена составляла 66 миллионов гривен и выросла в 14,5 раза.

Победителем торгов стала компания ООО "Лортен групп", которая предложила всего на одну гривну больше, чем ООО "Стрим Капитал". По данным YouControl, "Лортен групп" зарегистрирована в Киеве в 2018 году и имеет уставный капитал в размере 100 гривен.

Новый собственник получит 37 единиц недвижимого имущества, три земельных участка и в целом 100 тысяч квадратных метров недвижимости. В течение 30 дней инвестор должен заплатить определенные средства для завершения процедуры купли-продажи.

По инвестиционному договору новый собственник должен уплатить 19 долгов и полгода не увольнять 139 работников предприятия. Владельцем "Лортен групп" является Олег Пичевский родом из Никополя Днепропетровской области.

Напомним, 19 октября Фонд государственного имущества выставил на приватизацию единый имущественный комплекс государственного предприятия "Электронмаш".

Несколько лет назад государству пришлось силой возвращать "Электронмаш", много лет находившийся под контролем бывшего директора Виктора Языка. Сейчас руководителем предприятия является Александр Плотников.

Госпредприятие "Электронмаш" было создано при СССР на базе завода электронных вычислительных машин. Оно специализировалось на снабжении комплектующих и готовой вычислительной техники и электронной продукции. Здесь, в частности, выпускали персональные компьютеры "Поиск" и "Нивка".

Предприятие также выпускало устройства питания бортовых электросетей городского транспорта: троллейбусов, трамваев, вагонов метрополитена и пассажирских вагонов железной дороги, а также бытовые счетчики газа, контрольно-кассовые аппараты для предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг, электронное оборудование для управления ветровыми электрическими установками.

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