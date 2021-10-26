Новостей.COM ⇒
2021-10-26
Нацбанк выдал одному банку «рефинанс» на 180 миллионов
Национальный банк 22 октября провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 28 дней по процентной ставке 9,5%. Об этом
Фото: flickr.com
Cогласно данным НБУ, была удовлетворена заявка одного банка на 180 млн грн.
Долги банков
По состоянию на 21 октября задолженность платежеспособных банков по рефинансированию составляла 90,3 млрд грн.
Предыстория
9 сентября НБУ анонсировал полное сворачивание долгосрочного рефинансирования и процентного свопа с 1 октября.
Также с 1 октября срочность операций по предоставлению Нацбанком краткосрочных кредитов рефинансирования сокращена с 90 до 30 дней.