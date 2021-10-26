Нацбанк выдал одному банку «рефинанс» на 180 миллионов

Национальный банк 22 октября провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 28 дней по процентной ставке 9,5%. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Нацбанк выдал одному банку «рефинанс» на 180 миллионов
Фото: flickr.com

Cогласно данным НБУ, была удовлетворена заявка одного банка на 180 млн грн.

Долги банков

По состоянию на 21 октября задолженность платежеспособных банков по рефинансированию составляла 90,3 млрд грн.

Предыстория

9 сентября НБУ анонсировал полное сворачивание долгосрочного рефинансирования и процентного свопа с 1 октября.

Также с 1 октября срочность операций по предоставлению Нацбанком краткосрочных кредитов рефинансирования сокращена с 90 до 30 дней.

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