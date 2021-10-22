В Украине введут новый формат платежки за коммунальные услуги

Она будет содержать подробную информацию о потреблении ресурсов домохозяйствами.

В Украине разработают новый формат платежки за коммунальные услуги, содержащей подробную информацию о потреблении энергоресурсов домохозяйствами.

Как отмечает пресс-служба Минэнерго, 21 октября Верховная Рада приняла в целом базовый закон "Об энергетической эффективности". Документ, среди прочего, позволит увеличить доступность коммунальных услуг для населения и уменьшить расходы на теплоснабжение.

В министерстве отметили важность информирования всех граждан о текущем состоянии энергопотребления и возможности для более эффективного использования энергоресурсов.

"Для объективного информирования населения и эффективного внедрения инструментов государственной поддержки в сфере энергоэффективности законом предусматривается разработать новый формат платежки за коммунальные услуги. Она будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности со сравнением текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии", - приводит пресс-служба слова замминистра энергетики Юлии Пидкоморной.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не будут увеличиваться.