Україна відчуває нестачу трансформаторів радянського виробництва – голова "Укренерго"

Особливо не вистачає трансформаторів на 750 кіловольт.

Україна відчуває нестачу трансформаторів радянського виробництва – голова

Україна має дефіцит трансформаторів радянського виробництва, без яких відновлення енергетичної інфраструктури країни не є можливим. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив глава Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Кудрицький зазначив, що сьогодні особливо не вистачає трансформаторів на 750 кіловольт.

"За перші вісім місяців бойових дій Україна не так сильно постраждала, оскільки ми мали великий запас трансформаторів. Але зараз вони вкрай необхідні", – заявив глава "Укренерго".


Богдан Затула, ZN.ua





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