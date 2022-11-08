Кабмін скасує податки на імпорт генераторів, трансформаторів, акумуляторів та ще низки товарів

Кабінет міністрів України під час засідання у вівторок, 8 листопада, має затвердити постанову щодо звільнення від ПДВ і ввізного мита товарів, важливих для проходження поточного опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи на засіданні .

За його словами, документ стосуватиметься газогенераторів, трансформаторів, електричних акумуляторів, електричних двигунів і генераторів, установок і обертових електричних перетворювачів, електричних водонагрівачів, обігрівачів та інших товарів, необхідних для енергетики й забезпечення тепла.

"Це важливо, аби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом і теплом, задовольнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію", – пояснив Шмигаль.