Кабмін скасує податки на імпорт генераторів, трансформаторів, акумуляторів та ще низки товарів

Це потрібно, зокрема, для прискорення ремонту енергосистеми й

Кабмін скасує податки на імпорт генераторів, трансформаторів, акумуляторів та ще низки товарів
Фото ілюстративне
© ДСНС / Facebook

Кабінет міністрів України під час засідання у вівторок, 8 листопада, має затвердити постанову щодо звільнення від ПДВ і ввізного мита товарів, важливих для проходження поточного опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи на засіданні.

За його словами, документ стосуватиметься газогенераторів, трансформаторів, електричних акумуляторів, електричних двигунів і генераторів, установок і обертових електричних перетворювачів, електричних водонагрівачів, обігрівачів та інших товарів, необхідних для енергетики й забезпечення тепла.

"Це важливо, аби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом і теплом, задовольнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію", – пояснив Шмигаль.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на оренду заміських будинків стрімко зростаютьЦіни на оренду заміських будинків стрімко зростають
Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнанняБаффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання
Пенсії держслужбовців: колишніх чиновників почали переводити на звичайні виплати за вікомПенсії держслужбовців: колишніх чиновників почали переводити на звичайні виплати за віком
Пиво під маркою "Азовсталь" виготовляє велика пивоварня в США.Пиво під маркою "Азовсталь" виготовляє велика пивоварня в США.
Квартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країниКвартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країни
Блок рекламы


Похожие новости
Американці стали більше витрачати на мандрівки. Витрати на покупку товарів скоротилиАмериканці стали більше витрачати на мандрівки. Витрати на покупку товарів скоротили
Через санкції імпорт Росії скоротився майже на чверть – FTЧерез санкції імпорт Росії скоротився майже на чверть – FT
Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнанняБаффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання
Податки під час війни: ДПС похвалилася суттєвим зростанням платежів від бізнесуПодатки під час війни: ДПС похвалилася суттєвим зростанням платежів від бізнесу
Уряд Сунака підвищить податки, аби залатати бюджетну діруУряд Сунака підвищить податки, аби залатати бюджетну діру
Європа буде імпортувати українське зерно через «коридори солідарності»Європа буде імпортувати українське зерно через «коридори солідарності»
Ціни на квартири в Україні зростуть через нові податки на нерухомістьЦіни на квартири в Україні зростуть через нові податки на нерухомість
Український енерготрейдер здійснив тестовий імпорт електроенергіїУкраїнський енерготрейдер здійснив тестовий імпорт електроенергії
Відключення світла: українські трейдери вже тестують імпорт електроенергіїВідключення світла: українські трейдери вже тестують імпорт електроенергії
З 1 листопада запроваджуються нові податки на будівництво та продаж житлаЗ 1 листопада запроваджуються нові податки на будівництво та продаж житла
Последние новости
Подгружаем последние новости