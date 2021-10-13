Национализация Приватбанка. Суд возобновил дело по иску Дубилета

В Приватбанке «обеспокоены грубым игнорированием» Северным апелляционным хозсудом прямых обязательных к применению норм банковского закона (который еще называют «антиколомойским»). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Национализация Приватбанка. Суд возобновил дело по иску Дубилета
Фото: thepage.ua

Причина беспокойства

Отмечается, что в Северном апелляционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу по иску экс-акционера и председателя правления банка Александра Дубилета к Приватбанку, Минфину и ФГВФЛ, третьих лиц НБУ и Кабмина.

Дубилет в иске просил признать недействительными сделки, заключенные в процедуре национализации банка в 2016 году.

11 октября суд удовлетворил апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева от 2 июня 2021, который закрыл производство по его иску, применив нормы «антиколомойского» закона.

В банке отмечают, что Северный апелляционный хозсуд отменил решение суда предыдущей инстанции несмотря на «прямое указание закона №?590-ІХ (банковского закона — ред.) о необходимости закрытия подобного рода дела по иску бывшего владельца банковского учреждения, выведенного с рынка или ликвидированого».

Напомним

Хозяйственный суд города Киева 2 июня 2021 закрыл производство по делу по иску бывшего миноритарного акционера Приватбанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи Приватбанка.

Вследствие этих договоров, фигурирующих в деле, государство приобрело в собственность 100% акций Приватбанка в декабре 2016 года.

Экс-председатель правления Приватбанка Александр Дубилет в декабре 2019 года подал иск в Хозяйственный суд г. Киева к Приватбанку, Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов физических лиц при участии третьих лиц — Национального банка и Кабинета Министров.

Кабинет Министров Украины принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка 18 декабря 2016 года.

Переход Приватбанка в собственность государства состоялся соответствии со ст. 41.1 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Это решение помогло избежать системных рисков для банковского сектора и стало залогом сохранения финансовой стабильности в стране.

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