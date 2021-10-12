Средняя цена гектара земли сельскохозяйственного назначения - около 33 тысяч, - министр агрополитики

На сегодня зарегистрировано более 28 тыс. сделок, а общая площадь трансакций - более 70 тыс. га.

Средняя цена гектара земли сельскохозяйственного назначения - около 33 тысяч, - министр агрополитики
Фото: Pozgalev.ru

По состоянию на 9 октября средняя цена одного гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине составляла около 33 тыс. гривень.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на пресс-конференции "100 дней земельной реформы: устойчивое развитие", передает "Укринформ".

"Если брать общую цифру всех трансакций по землям сельскохозяйственного назначения, то средняя стоимость одного гектара, по состоянию на 9 октября, составляет 43 879 грн. Но, если мы делаем средневзвешенную стоимость одного гектара земли для ведения товарного сельскохозяйственного производства, то это речь идет о 32 тыс. 857 грн., а если говорим о средневзвешенной стоимости для ведения личного крестьянского хозяйства, речь идет о 33 тыс. грн", - сказал Лещенко.

Он отметил, что разделение по стоимости земли было сделано для лучшего понимания ценообразования. Ведь, если взять общую массу сделок по продаже, то средняя цена - более 40 тыс. грн.

"Но здесь учтена стоимость земли в Киевской области более 240 тыс. грн за гектар. Очевидно, эта земля не будет использована для сельхозпотребностей. Поэтому было за основу взято 95% сделок на рынке земли", - добавил Лещенко.

Однако, по словам министра, стоит отметить, что сегодня земли сельхозназначения в Украине продаются значительно дороже НПО (нормативно-денежная оценка).

Украине абсолютно цивилизованная форма рынка земли, нет никакой спешки. У нас сегодня более 28 тыс. сделок зарегистрировано публично. Общая площадь трансакций сегодня чуть более 70 тыс. га. У нас сегодня рынок земли имеет динамику к росту", - отметил Лещенко.

Он добавил, что, поскольку рынок земли растет без особых потрясений, отныне Минагрополитики переходит от ежедневной к еженедельной аналитике рынка.

Напомним, мораторий на торговлю землей сельскохозяйственного назначения в Украине был снят с 1 июля. Однако рынок земли еще несколько лет будет работать в ограниченном режиме. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров, а вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам хотят решать на референдуме.

По состоянию на начало августа в Украине заключили 3277 сделок в рамках действующего рынка земли. Общая площадь участков, которые изменили владельца, составляет менее 6 тысяч гектаров.

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