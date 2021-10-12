Хлеб в Украине подорожает на четверть

Украинцам следует быть готовыми к тому, что стоимость хлеба вырастет почти на четверть. Основная причина подорожания самого востребованного продукта питания – это, конечно же, рост цен на энергоносители.

По словам президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, с начала текущего года стоимость газа выросла в семь раз, а электроэнергия подорожала вдвое. Это привело к тому, что себестоимость хлебобулочных изделий выросла на 15 – 20 процентов. С учетом других составляющих, подорожание хлеба будет достигать от 10 до 25 процентов.

По словам эксперта, хлебопекарным предприятиям придется повышать цены на продукцию, поскольку повысилась стоимость не только энергоносителей. Подорожали примерно вдвое растительное масло и сахар, стоимость пшеницы за год выросла на 27 – 29 процентов, с 6,05 - 6,6 тысяч гривен за тонну до 7,7 – 8,5 тысяч гривен за тонну, уровень инфляции превысил 10 процентов.

"Речь идет не только о подорожании электроэнергии, но и подорожание вдвое сахара и масла, которые являются неотъемлемой составляющей хлебного производства. Причем это подорожание стало следствием не только повышение мировых цен, но и возможной монопольного сговора поставщиков. Всеукраинское объединение пекарей обращалось по этому поводу в Антимонопольный комитет (АМКУ)", - рассказал Юрий Дученко.

Напомним, украинцам сообщили, что хлеб в Украине будет дороже доллара. Почему повышения цен на основной продукт питания не удастся избежать?