Период отчетности в США. Почему прибыль банков будет расти

На этой неделе стартует сезон отчетности за третий квартал. Сразу несколько крупных финучреждений опубликуют свои результаты, пишет Yahoo Finance.

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Инвесторы с тревогой ожидали начала сезона отчетности и готовятся к более медленному росту прибыли, чем во втором квартале.

Прибыли S&P 500, согласно ожиданиям, вырастут на 27,6% за третий квартал. Это намного меньше 90%-ного роста во втором квартале. Тем не менее, если сравнивать с результатами в разгар пандемии в 2020, рост составит 30% — один из лучших показателей индекса с 2010 года.

Почему сокращаются доходы компаний

Также ожидается, что на прибыли компаний негативно повлияют проблемы с поставками и подорожание рабочей силы. Более двух десятков компаний S&P 500, в том числе FedEx (FDX) и Nike (NKE), уже опубликовали свои результаты, проливающие свет на масштаб проблем, вызванных дефицитом.

«Рекордное количество компаний указало сбои в цепочках поставок как главный фактор, который имеет или будет иметь негативное влияние на прибыль», — сообщил Джон Баттерс из FactSet. Из 21 компании, уже опубликовавшей свои отчеты, на сбои указали 15.

Также компании обращали внимание на нехватку рабочей силы (14), влияние covid-19 (11) и стоимость транспортировки (11).

Банки отчитаются за квартал

Многие фирмы выразили тревогу относительно возможного повышения процентной ставки ФРС и высокой инфляции, а также влияния этих факторов на производственные расходы и расходы по займам. Но для банковской сферы повышения процентной ставки обычно означает рост доходов.

На этой неделе крупнейшие банки США , вроде JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) или Morgan Stanley (MS) отчитываться о своих результатах за квартал. Аналитики ожидают услышать о росте чистой процентной маржи и незначительном повышении базовой процентной ставки.

И по мере оживления экономики, банки продолжат высвобождать резервы, которые они выделили во время пандемии для защиты от потенциальной неспособности заемщиков выплатить долг.

По словам аналитика RBC Capital Markets Джерарда Кэссиди, главные темы которые он будет ожидать в отчетах это:

еще больше признаков стабилизации чистой процентной маржи;

рост портфелей потребительских кредитов, жилой и коммерческой ипотеки;

положительные прогнозы относительно кредитов и чистой процентной маржи;

Финсектору есть куда расти

По словам Мэтта О'конора, аналитика Deutsche Bank, восстановление экономики дает банкам возможности для увеличения кредитного портфеля. Сейчас объем кредитов все еще на 1% ниже, чем в четвертом квартале 2019, отмечает он.

По годовым показателям, финсектор остается самым успешным после энергетического в S & P 500 — за 2021 он вырос на 30%.