Ethereum в будущем превзойдет биткоин — опрос

В будущем вторая в настоящее время криптовалюта Ethereum превзойдет биткоин. Такое мнение высказали инвесторы, которые приняли участие в опросе CoinShares, передает РБК.

Ethereum в будущем превзойдет биткоин — опрос
Фото: Pixabay

Большинство инвесторов предпочли Ethereum

В исследовании принимали участие институциональные и частные инвесторы. 42% респондентов уверены, что Ethereum имеет лучшие перспективы роста. При этом в будущее биткоина верят 18% участников опроса.

Ethereum в будущем превзойдет биткоин - опрос

Результаты опроса / Инфографика CoinShares

При каком условий биткоин станет второй криптовалютой

Для того, чтобы Ethereum смог превзойти биткоин по рыночной капитализации, ему необходимо подорожать на 138%. Цена криптовалюты должна быть на уровне $8,5 тыс. Смена лидера произойдет при условии, если биткоин останется на своей нынешней позиции.

На момент написания новости Ethereum торгуется на уровне $3,6 тыс, а биткоин на $55,4 тыс.

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