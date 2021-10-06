Минфин продал ОВГЗ на 2,465 миллиардов: что нового происходило на аукционе и почему такие скромные результаты

Минфин привлек в бюджет 2,465 миллиарда на аукционе ОВГЗ от 5 октября, хотя наблюдатели ожидали более серьезных объемов размещения. Но чиновники не очень хотели «двигаться» по доходности и это привело к снижению интереса к облигациям со стороны инвесторов. Причем, пассивность проявляли все — как местные игроки, так и нерезиденты.

Минфин продал ОВГЗ на 2,465 миллиардов: что нового происходило на аукционе и почему такие скромные результаты
Фото: Pixabay

«В основном пользовались спросом облигации со сроками погашения от 1 года до 2-х лет. По более коротким бумагам на 203 дня и более долгосрочным ОВГЗ на 1001 день и на 1680 дней интерес был гораздо ниже. Это было связано с тем, что чиновники пока существенно на изменяли по ним уровня доходности. В этой ситуации инвесторы посчитали, что уровень риска и предлагаемая доходность не соответствуют друг другу и не стали их покупать в больших объемах» — говорит финансовый аналитик сайта «Минфин» Алексей Козырев.

Он также отметил, что до тех пор пока доходность гривневых облигаций не будет с учетом корректировки на уровень инфляции в Украине соответствовать ожиданиям нерезидентов — особого притока их средств в украинские ценные бумаги ожидать не стоит. Особенно в условиях, когда рынок ожидает в ближайшее время сокращения политики количественного смягчения со стороны ФРС США, что приведет в конечном итоге к росту стоимости заимствований для развивающихся стран, в том числе и Украины.

Напомним, что 5 октября предлагались предлагали 6 выпусков ценных бумаг в национальной валюте на сроки от 203 до 1680 дней при ограничениях в 500 млн гривен по бумагам на 203 дня и по 3 млрд гривен каждых по срокам 324 и 413 дней. Остальные облигации можно было купить без каких-либо ограничениях по объемам.

По результатам аукциона в этот раз средневзвешенная доходность составила:

  • 6 месяцев — 9,70%
  • 1 год — 11,50%
  • 1,5 года — 11,57%
  • 2 года — 12,40%,
  • 3 года — 12,49%
  • 5 лет — 12,75%

От размещения государственных ценных бумаг в государственный бюджет было привлечено 2,465 млрд гривен.

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