СБУ разоблачила масштабную схему мошенничества с банковскими картами
Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Виннице масштабную схему завладения средствами граждан посредством работы подпольного "call-центра". Нелегальный «бизнес» просуществовал более 4 месяцев, а его ежемесячный оборот превышал 6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, винничанин арендовал в центре города офисное помещение и устроил в нем работу "call-центра". Для нелегальной деятельности злоумышленник привлек 25 работников - безработных местных жителей.
"Операторы" представлялись работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у граждан их персональные данные. Тех, кто оказался не слишком доверчивым, побудили самостоятельно перевести средства на «резервный» счет. После этого деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и переводили в наличные.
Правоохранители провели обыск в помещении "call-центра", во время которого обнаружили компьютерную технику и телекоммуникационное оборудование, а также черновые записи с данными банковских карт и документацию с доказательствами преступлений.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям.
Напомним, ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ в течение сентября нейтрализовал 53 кибератаки на информационные системы органов государственной власти.