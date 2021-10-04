"Оператор ГТС Украины" опроверг возобновление транзита газа в Венгрию

"Это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ".

"Оператор ГТС Украины" опроверг возобновление транзита газа в Венгрию
Фото: www.finobzor.com.ua

Транзит газа в Венгрию через территорию Украины не возобновлялся. Сейчас происходит реэкспорт из хранилищ.

Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"В прессе распространяется информация о том, что" Газпром "возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", - пояснил он.

Как свидетельствуют данные на сайте оператора, по состоянию на вечер воскресенья, 3 октября, поток газа через пункт "Берегово" на венгерско-украинской границе составлял чуть более 200 тысяч кубометров в час.

1-2 октября прокачки по этому маршруту не было.

Зато по состоянию на 9:45 4 октября поток топлива через пограничный пункт "Берегово" составляет уже почти 2,45 млн кубометров в час.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках роSSийского газа на период до 2036 года в обход Украины. Речь идет о закупке по 4,5 млрд кубометров газа ежегодно. 3,5 млрд кубометров будут идти в страну через Сербию по "Турецкому потоку" и его сухопутным ответвлениям, и еще 1 млрд кубометров - через Австрию.

В связи с этим "Оператор ГТС" заявил, что несмотря на контракт до 2024 года, транзит роSSийского газа в Венгрию через Украину может значительно сократиться или даже прекратиться.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало подписание контракта, назвав его угождением Кремлю. В ответ министр иностранных дел Петер Сиярто назвал позицию Украины "нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии". Венгерский МИД вызвал посла Украины на беседу, украинское министерство ответило зеркально и вызвало венгерского посла.

Последствия нового контракта в настоящее время оценивает Еврокомиссия.

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