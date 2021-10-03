Курятина в Украине подорожала на 30%

Курятина остается самым дешевым и самым популярным мясом в Украине. Килограмм кур в среднем стоит 58,8 грн. За последний месяц мясо подорожало на 3%, а за год - на 29%. Ожидается, что цены на мясо кур снова взлетят после того, как власти значительно повысят налоги для производителей.

Самое дешевое мясо в Украине подорожало на 30%

По данным Минагрополитики, самая дорогая курица на сегодняшний день продается в Киевской области - 68 грн / кг, а самая дешевая в Хмельницкой - 48 грн / кг.

Новые изменения в Налоговый кодекс Украины негативно скажутся на производителях курятины. К настоящему моменту производство курятины в Украине работает по упрощенной системе налогообложения. В частности, большинство производителей птицы в стране платят только налог на землю. После принятия проекта закона №5600 птицеводам Украины придется платить налоги в казну государства в полном объеме. Часть производителей вынуждена будет прекратить работу, некоторые уйдут "в тень.

Самое дешевое мясо в Украине подорожало на 30%
Вторым по цене мясом в Украине является свинина. Средняя закупочная цена свинины сейчас составляет 91,1 грн / кг. Дешевле мясо продается на Волыни - по 72 грн / кг, а самое дорогое в Киевской области - 157 грн / кг. За год свинина подорожала на 7%.

Самое дорогое мясо в Украине - говядина. В среднем производители просят за килограмм говядины 109,7 грн. Дороже говядина стоит на Полтавщине - 165 грн / кг, а дешевле всего в Житомирской области - 76 грн / кг. За последний месяц мясо подорожало на 6%, а за год - на 14%.

Напомним, что будет с ценами на хлеб, масло, крупы и мясо до конца октября 2021 года.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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