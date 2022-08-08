Супермаркети оновили ціни на м'ясо у серпні: скільки коштують свинина та курятина

Ціни на м'ясо в Україні продовжують зростати. Зокрема, у серпні цінник підскочив на більшість видів свинини, а от сало, курятина та яловичина стали дешевшими.

Якщо порівнювати ціни по супермаркетах, то грудинка за місяць подорожчала з 133,38 грн/кг до 137,96 грн/кг, лопатка – з 131,93 грн/кг до 132,94 грн/кг, ошийок – з 180,40 грн/кг до 181,37 грн/кг, підчеревина – з 133,52 грн/кг до 137,96 грн/кг, ребра зросли в ціні з 137,26 грн/кг до 140,46 грн/кг.