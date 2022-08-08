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2022-08-08
Супермаркети оновили ціни на м'ясо у серпні: скільки коштують свинина та курятина
Ціни на м'ясо в Україні продовжують зростати. Зокрема, у серпні цінник підскочив на більшість видів свинини, а от сало, курятина та яловичина стали дешевшими.
Якщо порівнювати ціни по супермаркетах, то грудинка за місяць подорожчала з 133,38 грн/кг до 137,96 грн/кг, лопатка – з 131,93 грн/кг до 132,94 грн/кг, ошийок – з 180,40 грн/кг до 181,37 грн/кг, підчеревина – з 133,52 грн/кг до 137,96 грн/кг, ребра зросли в ціні з 137,26 грн/кг до 140,46 грн/кг.
При цьому ціни на сало у серпні вищими не стали, а навіть опустилися. Якщо у липні кілограм домашнього сала коштував у середньому 156,06 грн, то у серпні покупцям доведеться віддати 154 грн. Солоне сало традиційно трохи дорожче. Середня вартість на сьогоднішній день – 185,30 грн за кг.
Ціни на курятину здебільшого знизилися. Курячі стегна в серпні, у порівнянні з липнем, подешевшали з 97,56 грн/кг до 94,95 грн/кг, гомілка стала дешевшою майже на 4 гривні і коштує 64,95 грн/кг. Зросла у ціні лише вартість курячого філе – з 132,72 грн/кг до 133,93 грн/кг.
Раніше повідомлялося, як у серпні змінилися ціни на картоплю в Україні, і де овоч коштує дешевше.
Лобанова Єлизавета, Тудей