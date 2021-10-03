В Украине разрешили прописывать детей в кредитное жилье

Украинцы вновь получили право на прописку в квартирах, которые взяты в ипотеку или кредит. С мая 2020 года до сентября 2021 года банк запрещал подобные прописки, и в законодательстве не было четких норм относительно того, что делать с ипотечным имуществом. Теперь банки могут выдавать разрешения, на основе которых люди, взявшие ипотеку на покупку жилья, могут там прописаться.

В Украине разрешили прописывать детей в кредитное жилье: при каких условиях банк сможет забрать у должника квартиру

Специалисты по земельному праву не исключают, что теперь украинцы начнут злоупотреблять с пропиской детей, чтобы банк не забрал жилье в случае несвоевременной выплаты ипотеки.

Пока объект недвижимости в собственности ипотекодателя, никто не может его ограничивать в прописке, и банк при отчуждении имущества должен учитывать прописку ребенка. Однако, на сегодняшний день на должников накладывается много ограничений в случае невыплаты им ипотеки, вплоть до ареста счетов и невыезда за границу. Поэтому манипулировать с пропиской у них не получится.

В Украине разрешили прописывать детей в кредитное жилье: при каких условиях банк сможет забрать у должника квартиру

Летом в столице произошел инцидент, связанный как-раз с запретом прописывать в ипотечном жилье ребенка. В Голосеевском районе столицы мужчина открыл огонь из ружья по сотруднику полиции. Причиной конфликта стал спор за имущество с новым владельцем. Когда ипотекодатель оспаривал право собственности, то прописал в доме двух родственников: сестру и ребенка. Он был убежден, что выселять его не имели права.

Решение по взысканию квартиры было заочным, а в пересмотре апелляционной жалобы мужчине отказали. Новый владелец настаивал на том, что бывший собственник квартиры не имел никакого права прописывать там ребенка. На тот момент по закону он действительно не имел права этого делать, а сейчас это стало возможным.

Напомним, в Украине ввели повышенный налог на недвижимость, который украинцы обязаны будут платить с 2022 года.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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