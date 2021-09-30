Средняя зарплата врачей в 2022 году составит 22,5 тыс. гривень, - Марченко

Зарплаты врачей в следующем году увеличатся более чем наполовину.

Средняя зарплата врачей в 2022 году составит 22,5 тыс. гривень, - Марченко

Средний заработок украинских медицинских работников в 2022 году увеличится и составит 22,5 тыс. гривень.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр финансов Сергей Марченко.

Он уточнил, что зарплаты врачей в следующем году увеличатся более чем наполовину. По мнению министра, это будет способствовать тому, чтобы специалисты оставались в Украине.

"Средняя заработная плата врачей, по нашим расчетам, в 2022 году должна составить 22,5 тыс. грн. Мы считаем, что это достаточно существенный рост, более чем в 1,6 раза. Мы считаем, что это позволит, в том числе сохранить рабочие места и оставить медиков в Украине. Поэтому мы мотивируем их достаточно существенно", - сказал министр.

Напомним, глава МВД Денис Монастырский ранее заявлял, что Министерство внутренних дел будет требовать повышения зарплат полицейским.

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