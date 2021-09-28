В Украине уменьшилось количество крупных налогоплательщиков

Налоговая служба утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год. По сравнению с текущим годом, их количество уменьшилось. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

В Украине уменьшилось количество крупных налогоплательщиков
Фото: Pixabay

Количество крупных плательщиков уменьшилась

В реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год включили 1341 плательщика. По сравнению с 2021 годом количество предприятий сократилось на 30 плательщиков.

«Это связано с увеличением среднего курса евро и, соответственно, критериев уплаты и дохода на 18,5%», — отмечается в сообщении.

В Украине продолжается «налоговая амнистия»

Напомним, что с 1 сентября в Украине начала действовать «налоговая амнистия». Те, кто все-таки решился легализовать свои активы, купленные на «левые» доходы, смогут заполнить нулевую декларацию.

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