СБУ разоблачила схему обкрадывания иностранцев под видом "инвестиций" в криптовалютные рынки

Жертвами преступной схемы стали тысячи иностранных вкладчиков.

СБУ разоблачила схему обкрадывания иностранцев под видом "инвестиций" в криптовалютные рынки
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Киберспециалисты СБУ разоблачили во Львове разветвленную сеть нелегальных call-центров. Злоумышленники использовали их для присвоения денег иностранных граждан под предлогом "инвестиций" в криптовалютные рынки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, несколько местных «предпринимателей» обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки.

Свои "инвестиции" клиенты должны были переводить на банковские счета и анонимные криптокошельки организаторов схемы. После этого дельцы выводили деньги обманутых вкладчиков в "тень".

Фото: СБУ

Отмечается, что жертвами преступной схемы стали тысячи иностранных вкладчиков.

Правоохранители провели в помещениях call-центров обыски. По их результатам были обнаружены компьютеры с телефонной гарнитурой, мобильные устройства и маршрутизаторы, черновые записи с данными банковских платежных карточек обманутых клиентов, и тому подобное.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации сделки.

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